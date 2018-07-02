Додон поздравил Лукашенко с Днем Независимости и пригласил в гости

Беларусь во вторник празднует День Независимости, сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Додон в связи с этим праздником направил Лукашенко поздравление.





"От имени народа Республики Молдова и от меня лично примите самые искренние и сердечные поздравления и пожелания Вам и дружественному белорусскому народу больших успехов, новых побед, благополучия и процветания", — говорится в поздравлении молдавского лидера.





Также в своем поздравлении Додон пригласил Лукашенко в Молдову. "Пользуясь предоставленной возможностью, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью хочу пригласить Вас, уважаемый Александр Григорьевич, посетить с визитом Республику Молдова осенью этого года", — отметил президент Молдовы.





Напомним, что летом прошлого года Додон совершил визит в Беларусь, где встретился с Лукашенко. Белорусский лидер в свою очередь совершил ответный визит в Кишинев весной 2018 года.



