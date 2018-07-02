|
Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости
Фото: БЕЛТА
"3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", - подчеркнул глава российского государства.
Владимир Путин выразил Президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.
Президент России также подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко по случаю национального праздника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)