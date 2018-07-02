Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости

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БЕЛТА

подчеркнул глава российского государства.выразил Президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.Президент России также подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран.