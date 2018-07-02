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Беларусь отмечает День независимости
Фото: Иван Яриванович
До 1996 года День независимости в Беларуси отмечали 27 июля. Это дата подписания Декларации о суверенитете БССР в 1990 году. После референдума 1996 года было решено перенести празднование на 3 июля.
«За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории, — сказал Александр Лукашенко накануне, выступая на собрании, посвященном Дню независимости. — Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком: наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!»
Беларусь готовится отметить День независимости: куда пойти на праздник
Сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Главный парад войск Минского гарнизона начнется в 10.00 у стелы «Минск — город-герой».
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Вечером, в 21.00, здесь же пройдет гала-концерт «Беларусь — адзiная Радзiма». Кульминацией программы станет акция «Споем гимн вместе» (22.55) и праздничный салют (23.00).
На парад и концерт проход организуют через металлодетекторы. Через рамки не пустят с велосипедами, домашними животными и алкоголем. С собой можно взять прохладительные напитки, но только в прозрачной пластиковой таре и объемом не больше 0,5 литра.
Общественный транспорт в Минске будет ходить до 2 часов ночи, вход в метро закроется в 1.30.
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Главный государственный праздник приурочен к годовщине освобождения Минска.
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