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Российская промышленность свалилась в рецессию

03.07.2018 11:18 — Разное | UDF  
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В то время как Росстат задним числом переписывает статистику, "аннулируя" кризис 2016-17 гг и рапортует о почти 3-процентном росте промпроизводства в стране, опросы топ-менеджеров промышленных предприятий свидетельствует о дальнейшей деградации ситуации в реальном секторе экономики.

В июне деловая активность в промышленности продолжила снижение, сообщает в ежемесячном исследовании IHS Markit.

Индекс деловой активности (PMI), оценивающий объемы производства, число занятых и количество заказов, упал с 49,8 до 49,5 пункта и второй месяц подряд оказался ниже черты в 50 баллов, отделяющей рост от сжатия.

Опрос, проводившийся с 13 по 25 июня, показал ухудшение операционной среды по всему промышленному сектору, указывает Markit.

Объем новых заказов у фабрик и заводов сократился впервые с июля 2016 года: упало как число заявок от клиентов, так и количество самих клиентов.

Темпы роста выпуска замедлились практически до нуля и стали минимальными почти за 2 года. В экспортных заказах был зафиксирован рост, однако его темпы оказались рекордно низкими за последние 6 месяцев.

Вслед за падением спроса шестой месяц подряд промпредприятия сокращали штат. Одновременно со сжатием спроса промышленность столкнулась с резким ростом затрат, отмечает экономист IHS Markit Сиан Джонс: подорожал бензин, а из-за апрельской девальвации рубля выросли цены на импортное сырье и оборудование.

В результате инфляция на уровне производственных издержек стала рекордной с сентября 2015 года.

Cудя по финансовым результатам у российской экономики продолжает отмирать несырьевой сектор, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: в то время как экспортеры природных ресурсов копят сверхприбыли, не связанные с нефтегазовой трубой компании не могут выбраться из финансовой ямы.

За январь-апрель прибыль нефтегазовых корпораций взлетела вдвое (до 1,018 трлн рублей), в целом по сектору добычи полезных ископаемых - в 1,6 раза (до 1,3 трлн рублей). Повышение тарифов позволило заработать на 16% больше компаниям, продающим электроэнергию и тепло.

Несырьевой сектор остался на этом празднике жизни чужим: прибыль сельскохозяйственных организаций обвалилась на 25,1% (до 78,6 млрд рублей), обрабатывающей промышленности - на 3,6% (до 849 млрд рублей).

Вся строительная отрасль, в которой занято более 40 тысяч организаций, за 4 месяца заработала лишь 8,2 млрд рублей, или 0,2% от общей прибыли по экономике.

Дальнейшим ударом по несырьевому бизнесу станет повышение налоговой нагрузки, предупреждает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: из-за роста НДС до 20% пострадают в первую очередь высоко- и среднетехнологические отрасли обрабатывающей промышленности, где наблюдается высокая доля затрат на промежуточное потребление.

 
 
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В июне деловая активность в промышленности продолжила снижение, сообщает в ежемесячном исследовании IHS Markit.
 
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