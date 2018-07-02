Российская промышленность свалилась в рецессию

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В июне деловая активность в промышленности продолжила снижение, сообщает в ежемесячномIHS Markit.Индекс деловой активности (PMI), оценивающий объемы производства, число занятых и количество заказов, упал с 49,8 до 49,5 пункта и второй месяц подряд оказался ниже черты в 50 баллов, отделяющей рост от сжатия.Опрос, проводившийся с 13 по 25 июня, показал ухудшение операционной среды по всему промышленному сектору, указывает Markit.Объем новых заказов у фабрик и заводов сократился впервые с июля 2016 года: упало как число заявок от клиентов, так и количество самих клиентов.Темпы роста выпуска замедлились практически до нуля и стали минимальными почти за 2 года. В экспортных заказах был зафиксирован рост, однако его темпы оказались рекордно низкими за последние 6 месяцев.Вслед за падением спроса шестой месяц подряд промпредприятия сокращали штат. Одновременно со сжатием спроса промышленность столкнулась с резким ростом затрат, отмечает экономист IHS Markit: подорожал бензин, а из-за апрельской девальвации рубля выросли цены на импортное сырье и оборудование.В результате инфляция на уровне производственных издержек стала рекордной с сентября 2015 года.Cудя по финансовым результатам у российской экономики продолжает отмирать несырьевой сектор, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест": в то время как экспортеры природных ресурсов копят сверхприбыли, не связанные с нефтегазовой трубой компании не могут выбраться из финансовой ямы.За январь-апрель прибыль нефтегазовых корпораций взлетела вдвое (до 1,018 трлн рублей), в целом по сектору добычи полезных ископаемых - в 1,6 раза (до 1,3 трлн рублей). Повышение тарифов позволило заработать на 16% больше компаниям, продающим электроэнергию и тепло.Несырьевой сектор остался на этом празднике жизни чужим: прибыль сельскохозяйственных организаций обвалилась на 25,1% (до 78,6 млрд рублей), обрабатывающей промышленности - на 3,6% (до 849 млрд рублей).Вся строительная отрасль, в которой занято более 40 тысяч организаций, за 4 месяца заработала лишь 8,2 млрд рублей, или 0,2% от общей прибыли по экономике.Дальнейшим ударом по несырьевому бизнесу станет повышение налоговой нагрузки, предупреждает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: из-за роста НДС до 20% пострадают в первую очередь высоко- и среднетехнологические отрасли обрабатывающей промышленности, где наблюдается высокая доля затрат на промежуточное потребление.