Иноагентами могут стать авторы СМИ

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Об этом пишет газетасо ссылкой на сотрудников аппарата и депутатов Госдумы. Принять проект во втором чтении планируется на следующей неделе. Подготовили поправки председатель комитета по информационной политике(«Справедливая Россия») и зампред Госдумы(«Единая Россия»), возглавляющий рабочую группу по доработке законопроекта.Проект позволяет признать иноагентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов (например, колумнисты). На них будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях (маркировка материалов, ежегодный аудит и отчет о деятельности раз в полгода).Из проекта исчезло требование о том, чтобы любые репосты информации СМИ-иноагентов содержали указание на их статус. Также исчезло требование без суда блокировать любые сайты, распространяющие такие материалы без этого предупреждения. Но сайты самих агентов, нарушающих закон, будут блокироваться сразу.Минюст будет вести реестр СМИ-иноагентов, созданных ими юрлиц и лиц, распространяющих их информацию. А полномочия решать, кого включить в реестр, депутаты предлагают передать Генпрокуратуре и МИДу. Такое решение связано с тем, что Минюст — техническая структура и не всегда может дать оценку нарушениям, рассказал депутат, знакомый с ходом обсуждения законопроекта:Напомним, в ноябре 2017 года были приняты поправки к закону о СМИ, которые позволили признавать СМИ иностранным агентом, если они получают зарубежное финансирование. Власти говорили, что это — ответ на требования властей США зарегистрировать телеканал RT в качестве иностранного агента. В список СМИ-иноагентов попали в том числе «Голос Америки» и «Радио “Свобода”». Новый законопроект внесен в Госдуму 19 декабря. Он даст возможность признавать иноагентами физические лица.