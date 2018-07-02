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Иноагентами могут стать авторы СМИ

03.07.2018 11:13 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Поправки в закон о СМИ-иностранных агентах, позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает, будут сегодня, 3 июля, одобрены комитетом Госдумы по информационной политике.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников аппарата и депутатов Госдумы. Принять проект во втором чтении планируется на следующей неделе. Подготовили поправки председатель комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») и зампред Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), возглавляющий рабочую группу по доработке законопроекта.

Проект позволяет признать иноагентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов (например, колумнисты). На них будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях (маркировка материалов, ежегодный аудит и отчет о деятельности раз в полгода).

Из проекта исчезло требование о том, чтобы любые репосты информации СМИ-иноагентов содержали указание на их статус. Также исчезло требование без суда блокировать любые сайты, распространяющие такие материалы без этого предупреждения. Но сайты самих агентов, нарушающих закон, будут блокироваться сразу.

Минюст будет вести реестр СМИ-иноагентов, созданных ими юрлиц и лиц, распространяющих их информацию. А полномочия решать, кого включить в реестр, депутаты предлагают передать Генпрокуратуре и МИДу. Такое решение связано с тем, что Минюст — техническая структура и не всегда может дать оценку нарушениям, рассказал депутат, знакомый с ходом обсуждения законопроекта: «Так как все-таки здесь речь идет о международных отношениях, то нужно, чтобы учитывалась и позиция МИДа, чтобы избежать ошибок».

Напомним, в ноябре 2017 года были приняты поправки к закону о СМИ, которые позволили признавать СМИ иностранным агентом, если они получают зарубежное финансирование. Власти говорили, что это — ответ на требования властей США зарегистрировать телеканал RT в качестве иностранного агента. В список СМИ-иноагентов попали в том числе «Голос Америки» и «Радио “Свобода”». Новый законопроект внесен в Госдуму 19 декабря. Он даст возможность признавать иноагентами физические лица.

 
 
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Поправки в закон о СМИ-иностранных агентах будут сегодня одобрены комитетом Госдумы по информационной политике.
 
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