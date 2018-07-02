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Россияне потеряли интерес к майнингу криптовалют

03.07.2018 11:08 — Разное | UDF  
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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
В России падает спрос на профессиональное оборудование для майнинга криптовалют.

По оценкам сервиса бесплатных объявлений "Юла", в апреле-июне нынешнего года физические лица приобрели такого рода техники на треть меньше, чем в январе-марте, несмотря на то, что средняя стоимость готовых майнинговых ферм, специализированных видеокарт, материнских плат и прочих устройств для добычи криптовалюты упала на 40%.

Разочарование населения в производстве криптовалют подтверждает и статистика поисковых запросов. Так, видеокарты искали в полтора раза реже, чем в первом квартале, запрос на поиск ферм уменьшился в два раза, а ASIC AntMiner (популярная модель майнера) искали в 1,7 раза меньше. При этом один из самых популярных запросов прошлых периодов - по слову "биткойн" - сократился в 2,2 раза.

Интерес к частному майнингу начал падать еще в конце 2017 года, констатирует основатель финтехплатформы PlasmaBank Илья Максименка. Изменение спроса и цены на майнинговое оборудование в первую очередь связано с ценой и сложностью добычи основной криптовалюты - биткойна, полагает сооснователь криптобанка Wirex Дмитрий Лазаричев. Он напомнил о том, что за последние полгода сложность добычи значительно выросла и требует все больших вычислительных мощностей, а стоимость биткойна, наоборот, падает и показывает одни из самых низких показателей за последний год.

Если в середине декабря 2017 года стоимость биткойна достигала $20 тысяч, то в этом году резко пошла вниз и к концу июня 2018 года достигла $6 тыс. Таким образом, инвестиции в майнинг биткойна становятся просто неэффективными даже при снижении стоимости оборудования, указывает Лазаричев.

Свою лепту вносят и законопроекты, направленные на регулирование цифрового пространства, пишет "Коммерсант". Они вводят дополнительные требования к такой деятельности, что отпугивает частных майнеров.

Так, законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, предполагает для частных лиц бюрократические и финансовые издержки - регистрация юридического лица, налоговое бремя. К тому же, стоимость электроэнергии при использовании для майнинга криптовалют может оказаться даже выше, чем для юридических лиц, предупреждает Лазаричев.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В России падает спрос на профессиональное оборудование для майнинга криптовалют.
 
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