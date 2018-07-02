​Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днём Независимости

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко с национальным праздником – Днём Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится: «3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надёжной основой развития российско-белорусских связей».

Владимир Путин выразил Александру Лукашенко признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в Минске, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.