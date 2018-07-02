|
Google празднует День Независимости Беларуси
Американская корпорация Google подготовила праздничный дудл в честь Дня Независимости Беларуси.
Все, кто пользуется этой поисковой системой в Сети, могли заметить необычный логотип интернет-гиганта на главной странице. Google «повесил» на лого белорусский флаг и окрасился в красно-зелёные цвета.
Нажав на логотип, можно увидеть в поисковике подборку материалов по запросу «День Независимости Беларуси».
Добавим, Google создаёт дудлы в честь мировых и международных праздников, дней рождения известных личностей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская корпорация Google подготовила праздничный дудл в честь Дня Независимости Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)