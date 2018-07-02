Торжественный митинг, посвященный Дню Независимости, прошел в Вороново



















Торжественный митинг у памятника погибшим воинам и партизанам в райцентре продолжил череду праздничных мероприятий. Вороновчан и гостей с Днем Республики поздравила председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич.













— 3 июля для нас — это не просто день. Это великий праздник, который объединяет всех граждан Республики Беларусь. Это день нашей радости, памяти и уважения к тем, кто был вместе с Беларусью на сложных этапах ее истории, — сказала Елена Яновна и обратилась к ветеранам Великой Отечественной войны: — Вы — победители, вы — наш авторитет. Спасибо вам за то, что являетесь нашим надежным оплотом и духовной опорой. Примите слова благодарности за стойкость, отвагу и героизм, проявленные вами в годы Великой Отечественной войны, за целенаправленную деятельность в послевоенные годы, за то, что вы и сейчас вносите достойный вклад в патриотическое воспитание нашего общества.

Е.Я. Ганевич не оставила без внимания и тружеников Вороновщины, которые, продолжая лучшие традиции старшего поколения, вносят важный вклад в экономику региона.















Со значимым для каждого белоруса праздником поздравили земляков и заместитель председателя районного совета ветеранов Зоя Ивановна Стефанович, директор Вороновской районной библиотеки, чей трудовой коллектив занесен на районную Доску Почета, Татьяна Сушинская, секретарь первички БРСМ центральной районной больницы Инна Кахоцкая.



























Представители организаций, участники митинга возложили цветы к памятнику, склонили головы в Минуте молчания, почтив память погибших за нашу мирную жизнь.









































