Твои люди, Вороновщина!





Сегодня первыми поздравления с Днем Республики принимали наши славные земляки, чьи имена за добросовестный труд, значительный вклад в развитие региона занесены на районную Доску Почета. Слова-признательности за плодотворную деятельность на сельской ниве, в учреждениях культуры и образования, на предприятиях, за активную жизненную позицию, личный пример для подражания им адресовала председатель райсовета депутатов Елена Ганевич. Пусть каждый новый день приносит только удовлетворение от работы, в семьях царят взаимопонимание и поддержка, а будущее будет безоблачным, пожелала она землякам на торжественном приеме в райисполкоме.

































