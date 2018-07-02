Дело человеком ставится, человеком оно и славится





Механизатору КСУП «Элит-Агро Больтиники» Станиславу Синкевичу решением Гродненского облисполкома присвоено почетное звание «Человек года Гродненщины». Так высоко оценен его труд по итогам минувшего года.

Малая родина Станислава Вацлавовича — деревня Конвелишки. Там он постигал науку жизни, там делал прочный запас внутренних сил. С малых лет Станислав вместе с братом, не ленясь, помогал родителям по хозяйству. Летом же, когда уйма свободного времени, мальчишки пропадали не во дворе с друзьями, а на сенокосе: нужно было впрок заготовить корма для буренок. Вот так с детства он привык, как говорят, не бояться мозоля. И профессию после окончания восьми классов местной школы выбрал сельскую — из стен Вороновского СПТУ-190 вышел трактористом-машинистом. Позже отшлифовал полученные навыки в Лидском ДОСААФе.

Деревенский уклад жизни с его нелегким трудом Станислав Вацлавович не променял на шумный город и после службы в армии. Трудолюбивым, умелым рукам были рады в колхозе имени Мичурина (ныне КСУП «Рассвет-Агро»). Двенадцать лет с раннего утра и до позднего вечера гудела его техника на полях хозяйства.







Вскоре в силу обстоятельств Синкевичи перебрались в Больтиники, где руководство местного сельхозпредприятия выделило им жилье. И вот уже двенадцать лет механизатор трудится на больтиникской ниве — усердно, с душой.

— Станислав Синкевич — отличный работник, — характеризует земляка главный специалист по кормам КСУП «Элит-Агро Больтиники» Иван Дайлидко. — Любую, самую ответственную работу ему можно поручить смело. Занят на культивации, подготовке почвы — в день до сорока гектаров обрабатывает. Во время заготовки кормов прессует и обматывает сенажную массу. Осенью переходит на свеклоуборочный комбайн Vervait. Доверенная ему техника в отличном состоянии, бережет ее.

— Никогда не унывает, — заметила заместитель директора сельхозпредприятия по идео-логической работе Ирина Учкуронис. — Каким бы ни был напряженным трудовой день, никогда не услышишь от Станислава Вацлавовича жалобы: улыбнется — и за работу. При этом он очень скромный человек, не считает своих заслуг, а просто делает дело. И семья у него хорошая, лад и взаимопонимание в ней.







Жена Станислава Вацлавовича — педагог Беняконской школы, преподает местным школьникам родной язык. Тереза Мирославовна — тоже очень занятой человек. Может, поэтому супруги ценят каждую проведенную вместе минуту, трепетно берегут семейный очаг. Особая гордость родителей — дети. Илья и Катерина увлечены спортом и уже сделали первые успехи в нем. Какой жизненный путь они выберут, еще рано загадывать. Но глава семьи считает, нужно воспитать их так, чтобы не сторонились родного дома, с любых жизненных дорог возвращались туда, где их поймут, поддержат и очень любят.