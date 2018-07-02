Фотофакт. В Барановичах на машину упало дерево

Фотографии упавшего на автомобиль дерева в редакцию прислал читатель Intex-press Анатолий Бондарович.



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Инцидент произошел вечером 2 июля на перекрестке улиц Притыцкого и Коммунистической.

На автомобиль Opel упало дерево. От удара в машине выбило заднее стекло. На место происшествия прибыли спасатели МЧС.







Фото: Анатолий Бондарович.

Пострадал ли кто-нибудь, спасатели пока не сообщают.







Фото: Анатолий Бондарович.







Фото: Анатолий Бондарович.

В Барановичах третий день идет дождь и дует порывистый ветер. На 2 июля синоптики даже объявили оранжевый уровень опасности. На День Независимости, по прогнозам синоптиков, погода не изменится.