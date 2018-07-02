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Фотофакт. В Барановичах на машину упало дерево
03.07.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Фотографии упавшего на автомобиль дерева в редакцию прислал читатель Intex-press Анатолий Бондарович.
Инцидент произошел вечером 2 июля на перекрестке улиц Притыцкого и Коммунистической.
На автомобиль Opel упало дерево. От удара в машине выбило заднее стекло. На место происшествия прибыли спасатели МЧС.
Фото: Анатолий Бондарович.
Пострадал ли кто-нибудь, спасатели пока не сообщают.
Фото: Анатолий Бондарович.
Фото: Анатолий Бондарович.
В Барановичах третий день идет дождь и дует порывистый ветер. На 2 июля синоптики даже объявили оранжевый уровень опасности. На День Независимости, по прогнозам синоптиков, погода не изменится.
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Фотографии упавшего на автомобиль дерева в редакцию прислал читатель Intex-press Анатолий Бондарович. Инцидент произошел вечером 2 июля на перекрестке улиц...
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