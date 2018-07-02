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На Партизанском проспекте убрали пешеходный переход у перекрёстка с Молодогвардейской
03.07.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Именно убрали - нет даже знаков. Можно было бы подумать, что это временно, но нет, бордюры в нужных местах не занижены, как обычно делается при обустройстве пешеходных переходов.
Раньше здесь был
Пешеходы впрочем, пока ещё идут по привычке как и раньше, но это ненадолго. Практика показывает, что привыкают люди быстро, и через год-два уже никто и не вспомнит, как было раньше. Кто-то сейчас ещё помнит, что недалеко, у перекрёстка с Кривошеина тоже был переход? Убрали, забыли, привыкли, никаких происшествий на данном участке.
Подобная оптимизация не сильно повлияет на время пересечения проезжей части, зато обеспечит безопасность тем, кто переходит улицу.
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Именно убрали - нет даже знаков. Можно было бы подумать, что это временно, но нет, бордюры в нужных местах не занижены, как обычно делается при обустройстве...
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