На Партизанском проспекте убрали пешеходный переход у перекрёстка с Молодогвардейской

Именно убрали - нет даже знаков. Можно было бы подумать, что это временно, но нет, бордюры в нужных местах не занижены, как обычно делается при обустройстве пешеходных переходов.



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Раньше здесь был нерегулируемый переход с искусственной неровностью , рядом с которым - два регулируемых. Таким образом, ещё одним опасным местом в городе Бресте стало меньше.

Пешеходы впрочем, пока ещё идут по привычке как и раньше, но это ненадолго. Практика показывает, что привыкают люди быстро, и через год-два уже никто и не вспомнит, как было раньше. Кто-то сейчас ещё помнит, что недалеко, у перекрёстка с Кривошеина тоже был переход? Убрали, забыли, привыкли, никаких происшествий на данном участке.



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Подобная оптимизация не сильно повлияет на время пересечения проезжей части, зато обеспечит безопасность тем, кто переходит улицу.