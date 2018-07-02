ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Партизанском проспекте убрали пешеходный переход у перекрёстка с Молодогвардейской

03.07.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Именно убрали - нет даже знаков. Можно было бы подумать, что это временно, но нет, бордюры в нужных местах не занижены, как обычно делается при обустройстве пешеходных переходов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56907.php

На Партизанском проспекте убрали пешеходный переход у перекрёстка с Молодогвардейской

Раньше здесь был нерегулируемый переход с искусственной неровностью, рядом с которым - два регулируемых. Таким образом, ещё одним опасным местом в городе Бресте стало меньше.

Пешеходы впрочем, пока ещё идут по привычке как и раньше, но это ненадолго. Практика показывает, что привыкают люди быстро, и через год-два уже никто и не вспомнит, как было раньше. Кто-то сейчас ещё помнит, что недалеко, у перекрёстка с Кривошеина тоже был переход? Убрали, забыли, привыкли, никаких происшествий на данном участке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56907.php

На Партизанском проспекте убрали пешеходный переход у перекрёстка с Молодогвардейской

Подобная оптимизация не сильно повлияет на время пересечения проезжей части, зато обеспечит безопасность тем, кто переходит улицу. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно убрали - нет даже знаков. Можно было бы подумать, что это временно, но нет, бордюры в нужных местах не занижены, как обычно делается при обустройстве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена Макея потратила на платье-вышиванку все отпускные. Фотофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика