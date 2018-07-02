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г.Брест: в результате ДТП тяжело травмирован водитель мопеда

03.07.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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29.06.2018 около 17 часов 40 минут 34-летний житель г.Бреста управлял мопедом «Фада» и двигался по путепроводу ул.Варшавское шоссе г.Бреста со стороны ул.28-го Июля в направлении ул.Краснознаменной. При спуске с указанного путепровода не выбрал необходимую безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся автомобилем «Фольксваген Гольф, под управлением 39-летнего местного жителя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56905.php

г.Брест: в результате ДТП тяжело травмирован водитель мопеда

В результате ДТП водитель мопеда с травмами госпитализирован в УЗ "Брестская областная больница".

Проводится проверка.

г.Брест: в результате ДТП тяжело травмирован водитель мопеда Если вы располагаете интересной информацией 
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

 
Теги: Брест
 
 
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29.06.2018 около 17 часов 40 минут 34-летний житель г.Бреста управлял мопедом «Фада» и двигался по путепроводу ул.Варшавское шоссе г.Бреста со стороны ул.28-го Июля в...
 
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