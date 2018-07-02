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Дрогичинский район: в результате ДТП пострадали женщины-пассажиры

03.07.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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30.06.2018 года в 09.15 часов 39-летний житель г.Дрогичин, управляя автомобилем «Фольксваген-Шаран» и двигаясь на 475 км. а/д М-10 «Кобрин-Гомель гр. РФ», по направлению от г. Кобрин к г. Иваново, отвлекся от управления, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля «Мерседес-Бенц», под управлением 40-летнего жителя д.Липники, Дрогичинского района, который осуществлял маневр левого поворота, пропуская встречный автомобиль и совершил с ним столкновение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56904.php

Дрогичинский район: в результате ДТП пострадали женщины-пассажиры

В результате ДТП, 38-летняя пассажир автомобиля "Фольксваген Шаран", жительница г.Дрогичин (находилась по центру на заднем пассажирском сидении, была пристегнута ремнем безопасности) и 80-летняя пассажир автомобиля "Мерседес Бенц", жительница д.Липники (находилась на заднем пассажирском сидении справа, была пристегнута ремнем безопасности) с травмами госпитализированы в УЗ "Дрогичинская ЦРБ".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56904.php

Дрогичинский район: в результате ДТП пострадали женщины-пассажиры

 
Теги: Гомель
 
 
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30.06.2018 года в 09.15 часов 39-летний житель г.Дрогичин, управляя автомобилем «Фольксваген-Шаран» и двигаясь на 475 км. а/д М-10 «Кобрин-Гомель гр. РФ», по направлению от г....
 
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