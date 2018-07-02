|
Дрогичинский район: в ДТП травмирован 13-летний велосипедист
03.07.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
02.07.2018 около 18.51 часов в д.Гутово, Дрогичинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 36-летний житель г.Бреста управляя автомобилем «Ауди 80» и двигаясь по ул.Советской д. Гутово, в направлении д.Вавуличи Дрогичинского района. Вблизи дома 35 «Б», водитель совершил наезд на 13-летнего местного жителя, который внезапно выехал на велосипеде на проезжую часть дороги из-за автобуса, стоявшего на левой обочине. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
02.07.2018 около 18.51 часов в д.Гутово, Дрогичинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 36-летний житель г.Бреста...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)