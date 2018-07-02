Дрогичинский район: в ДТП травмирован 13-летний велосипедист

02.07.2018 около 18.51 часов в д.Гутово, Дрогичинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 36-летний житель г.Бреста управляя автомобилем «Ауди 80» и двигаясь по ул.Советской д. Гутово, в направлении д.Вавуличи Дрогичинского района. Вблизи дома 35 «Б», водитель совершил наезд на 13-летнего местного жителя, который внезапно выехал на велосипеде на проезжую часть дороги из-за автобуса, стоявшего на левой обочине. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56903.php

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Уважаемые родителя! Контролируйте местонахождение своих детей и ежедневно напоминайте им элементарные нормы правил дорожного движения!