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День Молодёжи — 2018 в Солигорске. Праздничная программа

03.07.2018 — Разное | Soligorsk News  
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20 июня 2018 17:45 3669

День Молодёжи - 2018 в Солигорске. Праздничная программа

Автор: Эдуард Кидяев.

Уважаемые жители и гости Солигорского района! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню молодёжи в г. Солигорске.

День Молодёжи — 2018 в Солигорске. Праздничная программа

23 ИЮНЯ. СУББОТА.

 ПЛОЩАДКА ГУДО «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ СОЛИГОРСКОГО РАЙОНА»

11.00 – 15.00

— фотовыставка «Территория SMILE»;

— мастер-классы «Город юных мастеров»;

— караоке «Поют все!»;

— рисунок на асфальте «Радуга хорошего настроения»;

— концертная программа «Планета молодых».

День Молодёжи — 2018 в Солигорске. Праздничная программа

24 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАРК «ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ»

 16.00 – 19.00 – Молодёжные площадки:

 — фотозона.

 — молодёжь за безопасность.

16.00 – 18.00 – DJ программа (при поддержке EVENT – агентства  QUATTRO).

16.00 – 17.30 – показательные выступления по рукопашному бою Солигорского отделения общественного объединения «Белорусская федерация рукопашного боя».

17.00 – 17.20 – выступление райдеров на BMX.

17.20 – 18.00 – фотоссесия, розыгрыши подарки от магазина молодёжной одежды «УЛИЦА».

16.00 – 18.30 – Фестиваль-марафон забытых игр.

16.00 – 18.00 – Туристическая полоса препятствий.

17.00 – 18.30 – Краеведческая игра «Открой свой город».

18.00 – 19.00 – Праздничная программа «НАШЕ ВРЕМЯ» с участием творческой молодёжи организаций района, команды КВН  «Дети 2000-х».

19.00 – 20.00 – Выступление кавер-группы «КОПИЯ ВЕРНА».

20.00 – 21.00DJ программа (при поддержке EVENT – агентства  QUATTRO).

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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20 июня 2018 17:45 3669 День Молодёжи - 2018 в Солигорске. Праздничная программа ...
 
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