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День Молодёжи — 2018 в Солигорске. Праздничная программа
03.07.2018 — Разное | Soligorsk News
20 июня 2018 17:45 3669
День Молодёжи - 2018 в Солигорске. Праздничная программа
Уважаемые жители и гости Солигорского района! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню молодёжи в г. Солигорске.
23 ИЮНЯ. СУББОТА.
24 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАРК «ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ»
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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20 июня 2018 17:45 3669 День Молодёжи - 2018 в Солигорске. Праздничная программа ...
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