3 июля — День Независимости Республики Беларусь

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, жители и гости Червенского района!

Сердечно поздравляем вас с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики).

Главный праздник страны неразрывно связан с одним из важнейших событий отечественной истории — освобождением Родины от немецко-фашистских захватчиков. Для белорусов эта дата является символом национальной гордости, доблести и славы, олицетворением единства и сплоченности людей. Священная память о старшем поколении, подарившем мир нашей земле, поддерживает нас в трудную минуту, помогает решать самые сложные задачи.

Современная Беларусь – это трудолюбивые и образованные люди, ухоженные поля и цветущие сады, современные промышленные центры и агрогородки.

Пусть мир и процветание царят на нашей земле, а в небе гремят только праздничные салюты. Желаем всем здоровья, праздничного настроения, благополучия, успехов во всех начинаниях.

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, бывшие узники фашистских концлагерей, уважаемые участники освобождения Беларуси!

Поздравляем Вас с замечательным праздником, Днем Независимости Республики Беларусь и 74-летием со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

День Независимости — это праздник всех, кто чтит славную историю своей Отчизны, традиции старшего поколения, уверенно смотрит в будущее и кому дороги и понятны общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным.

Мы знаем цену той Победы, подвигов, которые вошли в историю ярким примером мужества и героизма защитников Отечества. Ценим и чтим память каждого, кто жертвовал собой, даруя жизнь без войны будущим поколениям.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях. Цените мир и покой своей страны, берегите будущее детей и внуков.

Президиум Червенского районного Совета ветеранов