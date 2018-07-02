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3 июля — День Независимости Республики Беларусь

03.07.2018 — Разное | Раёны весник  
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3 июля — День Независимости Республики БеларусьДорогие ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, жители и гости Червенского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики).
Главный праздник страны неразрывно связан с одним из важнейших событий отечественной истории — освобождением Родины от немецко-фашистских захватчиков. Для белорусов эта дата является символом национальной гордости, доблести и славы, олицетворением единства и сплоченности людей. Священная память о старшем поколении, подарившем мир нашей земле, поддерживает нас в трудную минуту, помогает решать самые сложные задачи.
Современная Беларусь – это трудолюбивые и образованные люди, ухоженные поля и цветущие сады, современные промышленные центры и агрогородки.
Пусть мир и процветание царят на нашей земле, а в небе гремят только праздничные салюты. Желаем всем здоровья, праздничного настроения, благополучия, успехов во всех начинаниях.
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, бывшие узники фашистских концлагерей, уважаемые участники освобождения Беларуси!
Поздравляем Вас с замечательным праздником, Днем Независимости Республики Беларусь и 74-летием со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
День Независимости — это праздник всех, кто чтит славную историю своей Отчизны, традиции старшего поколения, уверенно смотрит в будущее и кому дороги и понятны общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным.
Мы знаем цену той Победы, подвигов, которые вошли в историю ярким примером мужества и героизма защитников Отечества. Ценим и чтим память каждого, кто жертвовал собой, даруя жизнь без войны будущим поколениям.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях. Цените мир и покой своей страны, берегите будущее детей и внуков.
Президиум Червенского районного Совета ветеранов

 
 
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, жители и гости Червенского района! Сердечно поздравляем вас с Днем...
 
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