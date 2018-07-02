В комплект поставки к новым iPhone добавят быструю зарядку с новым разъемом

В сентябре Apple планирует представить три новых iPhone. Скорее всего, в комплект поставки к смартфонам производитель добавит зарядное устройство с поддержкой технологии ускоренной подзарядки, пишет Gizmochina.







Недавно в Сеть попали фотографии нового зарядного устройства от Apple (18 Вт), соединительный кабель к которому будет подключаться через порт USB Type-C.

При этом к смартфонам кабель будет подсоединяться через «классический» Lightning. Обозреватель Gizmochina заявляет, что по размеру новый зарядный адаптер находится между нынешним зарядником для iPhone (5 Вт) и iPad (10 Вт).

Напомним: актуальная линейка смартфонов Apple (iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X) поддерживает ускоренную подзарядку, но комплектные зарядные адаптеры обеспечить ее не могут. Для этого за отдельную плату придется докупить дополнительное зарядное устройство (50% аккумулятора за 30 минут).

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