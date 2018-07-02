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В комплект поставки к новым iPhone добавят быструю зарядку с новым разъемом
В сентябре Apple
Недавно в Сеть попали фотографии нового зарядного устройства от Apple (18 Вт), соединительный кабель к которому будет подключаться через порт USB Type-C.
При этом к смартфонам кабель будет подсоединяться через «классический» Lightning. Обозреватель Gizmochina заявляет, что по размеру новый зарядный адаптер находится между нынешним зарядником для iPhone (5 Вт) и iPad (10 Вт).
Напомним: актуальная линейка смартфонов Apple (iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X)
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:
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Презентация новых смартфонов Apple ожидается в начале сентября.
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