ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В комплект поставки к новым iPhone добавят быструю зарядку с новым разъемом

03.07.2018 12:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В сентябре Apple планирует представить три новых iPhone. Скорее всего, в комплект поставки к смартфонам производитель добавит зарядное устройство с поддержкой технологии ускоренной подзарядки, пишет Gizmochina.



Недавно в Сеть попали фотографии нового зарядного устройства от Apple (18 Вт), соединительный кабель к которому будет подключаться через порт USB Type-C.

При этом к смартфонам кабель будет подсоединяться через «классический» Lightning. Обозреватель Gizmochina заявляет, что по размеру новый зарядный адаптер находится между нынешним зарядником для iPhone (5 Вт) и iPad (10 Вт).

Напомним: актуальная линейка смартфонов Apple (iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X) поддерживает ускоренную подзарядку, но комплектные зарядные адаптеры обеспечить ее не могут. Для этого за отдельную плату придется докупить дополнительное зарядное устройство (50% аккумулятора за 30 минут).

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация новых смартфонов Apple ожидается в начале сентября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дрогичинский район: в ДТП травмирован 13-летний велосипедист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика