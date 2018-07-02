Российские десантники примут участие в параде Дня независимости Беларуси

Российские военнослужащие примут участие в параде в честь Дня независимости Беларуси в Минске, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В Беларусь прибыла делегация министерства обороны Российской Федерации во главе с начальником штаба Воздушно-десантных войск Героем России, генерал-лейтенантом Николаем Игнатовым. Российские военнослужащие примут участие в параде в честь Дня независимости Беларуси, который состоится в городе-герое Минске 3 июля», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в параде примут участие 175 десантников Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая участвовала в 1944 году в освобождении территории республики от фашистов.

Помимо этого, в авиационной части парада также примут участие четыре истребителя Су-30СМ, четыре истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре ударных вертолета Ка-52 Западного военного округа.