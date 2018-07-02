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С Днём Независимости!

03.07.2018 — Разное | Полесская правда  
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С Днём Независимости!
Поздравление Президента Беларуси с Днем Независимости

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь.

Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства.

Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет — это наше главное достояние.

Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси.

Наш священный долг — хранить память о Великом Подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать ее богаче и краше.

Пусть этот знаменательный день, ставший символом мужества и героизма белорусского народа, вдохновляет нас на новые достижения.

Искренне желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

С Днем Республики!

Александр Лукашенко.

Уважаемые жители Пинщины!

3 июля белорусский народ отмечает День Независимости Республики Беларусь и 74-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

За плечами нашего народа лежит многовековая история, самобытная культура. Беларусь выстояла, пройдя суровые испытания временем, заплатив дорогую цену за освобождение от гитлеровских оккупантов.

Праздник освобождения – это наш всенародный поклон и благодарность фронтовикам, партизанам, подпольщикам – всем, кто боролся за независимость и свободу Отчизны, поднял из руин и пепла страну, создал мощный научно-технических потенциал для ее дальнейшего развития.

Наша патриотическая обязанность – еще теснее объединиться под светлым знаменем праздника республики, чтобы решать непростые задачи обновления и повышения эффективности экономики, улучшения жизни людей. Жителям Пинщины не занимать для этого силы духа и трудолюбия. У нас есть все, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне, чтобы наши планы и надежды претворились в жизнь.

С наступающим праздником вас!

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, добра, мира и согласия в каждой семье, в каждом доме.

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 Уважаемые жители г. Пинска и Пинского района!

Примите самые искренние поздравления с главным праздником страны – Днем Независимости Республики Беларусь!

Этот праздник неразрывно связан с одним из важнейших событий отечественной истории – освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы в вечном долгу перед теми, кто на своих плечах вынес, выстрадал Великую Победу. Благодаря их самоотверженности, мужеству и патриотизму, мы живем под мирным небом, в свободной и независимой стране. Поэтому особые слова признательности в этот праздничный день ветеранам войны и труда, участникам Великой Отечественной войны.

Многое изменилось за минувшие десятилетия – наша страна, живущие в ней люди. Но неизменным остается главное – желание каждого из нас жить в спокойной, сильной и процветающей Беларуси. Поэтому созидательный, ежедневный труд каждого из нас должен способствовать дальнейшему ее благополучию и социально-экономическому развитию. И сегодня, когда перед нашим обществом, перед страной, городом, районом стоят новые задачи, залогом их осуществления является наше единство.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни! Профессиональных успехов, большого личного счастья, новых идей и начинаний! Мира, процветания и благополучия каждой семье!

С уважением Иван Ребковец,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь.

 Уважаемые жители Пинщины!

Примите сердечные поздравления с национальным праздником – Днем Независимости Республики Беларусь!

Этот праздник объединяет всех, кто считает себя частицей белорусского народа, кто небезразличен к судьбе своей Родины, ответственен за ее современность и будущее.

Вспоминая о героическом историческом наследии нашей страны, отмечаем, что сегодня все ее жители мирно трудятся, объединяют усилия по стабилизации и подъему экономики, улучшению социальной защиты населения. Уверены, что мы сможем обеспечить себе достойное будущее, потому что великие традиции трудолюбия и патриотизма живут в наших сердцах.

Пусть крепнет и цветет наша Родина – Беларусь!

Крепкого вам здоровья, мира, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Пинский районный Совет РОО «Белая Русь».

 
 
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