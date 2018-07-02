​Праздничный военный парад с участием Александра Лукашенко прошёл в Минске

Говорит и показывает Минск. Этих слов больше всего ждут участники и зрители праздничного парада – центрального события этого дня.

По традиции, в нём принимает участие Президент. «Нация, вступившая в смертельную схватку с врагом за родную землю, непобедима», – заявил сегодня Александр Лукашенко.

Ровно в 10:00 по проспекту Машерова разнеслось оглушительное «Парад, равняйсь!». Объезд войск – первая возможность взглянуть поближе на тех, кем гордится Беларусь. И впервые на параде звучит женское «Ура!», подкрепляемое суровыми мужскими голосами.

День Независимости занимает особое место в истории. В нём слились священные для каждого понятия – «Свобода» и «Независимость». Глава государства отметил, что, не покорившись оккупантам в самой страшной войне XX века, белорусы доказали старую истину: невозможно победить того, кто защищает свой дом.

Под звуки гимна – залпы орудий. Единственное, что напоминает о войне в мирном Минске. Чтобы щит был надёжен, а броня крепка, Беларусь укрепляет Союзное государство с Россией и расширяет сотрудничество с Китаем. Гости из Поднебесной впервые участвуют в минском параде. 19 пеших расчётов чеканят шаг. В том числе, на каблуках. Кстати, командует необычным расчётом – женщина-подполковник. Но, пожалуй, самая зрелищная часть парада – военная техника. Всего 23 расчёта длиной в три километра. От лучшего танка времён Второй мировой Т-34 до образцов, похвастать которыми могут далеко не все современные армии. «Богатырь» и «Дракон», «Богомол» и «Кентавр», «Белград» и «Смерч». И, конечно, самое мощное оружие ракетных войск белорусской армии – «Полонез». Как говорится, лучше один раз увидеть.

Поднять глаза к небу – тоже стоило. Лучшие белорусские лётчики в подкреплении с российскими асами продемонстрировали «класс». И пасмурное небо окрасилось радужными красками. Это настроение только укрепила сводная рота почётного караула. Кажется, на их выступление можно смотреть вечно.