​В адрес Александра Лукашенко приходят поздравительные телеграммы

В своём послании Владимир Путин выразил Президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице,

и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.

Также Президент России подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в формате интеграций.