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​В адрес Александра Лукашенко приходят поздравительные телеграммы

03.07.2018 13:24 — Разное | ОНТ  
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В своём послании Владимир Путин выразил Президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице,

и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.

Также Президент России подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в формате интеграций.

 
 
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В своём послании Владимир Путин выразил Президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице,
 
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