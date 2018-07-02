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В адрес Александра Лукашенко приходят поздравительные телеграммы
В своём послании Владимир Путин выразил Президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице,
и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.
Также Президент России подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в формате интеграций.
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В своём послании Владимир Путин выразил Президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице,
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