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Марадона хочет приобрести в брестское "Динамо" футболиста сборной Мексики. Он стоит 40 млн евро
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона сообщил о том, что хотел бы приобрести для белорусской команды 22-летнего мексиканского полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано.
— Мне очень понравилась его игра. Я бы взял его в команду, но все зависит от бюджета. Но нет проблем, это можно обсуждать, — сказал Марадона в рамках своей
К Лосано проявляет интерес «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус».
Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до 2023 года. Сообщалось, что клуб из Эйндховена готов продать хавбека не менее чем за 40 миллионов евро.
Кроме того, в эфире телеканала Telesur Марадона сообщил, что 38-летний вратарь мексиканского «Дорадоса» Кристиан Кампестрини стал игроком брестского «Динамо».
— Я уже подписал контракт с ним, —
Кампестрини — воспитанник клуба «Росарио Сентраль» Ранее голкипер выступал за парагвайские и аргентинские клубы.
В 2009-м году голкипер в товарищеском матче против сборной Панамы дебютировал за сборную Аргентины. Тогда команду возглавлял Диего Марадона.
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Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона сообщил о том, что хотел бы приобрести для белорусской команды 22-летнего мексиканского полузащитника...
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