Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона сообщил о том, что хотел бы приобрести для белорусской команды 22-летнего мексиканского полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано.

— Мне очень понравилась его игра. Я бы взял его в команду, но все зависит от бюджета. Но нет проблем, это можно обсуждать, — сказал Марадона в рамках своей программы на Telesurtv, сообщает Onefootball.com .

К Лосано проявляет интерес «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус».

Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до 2023 года. Сообщалось, что клуб из Эйндховена готов продать хавбека не менее чем за 40 миллионов евро.

Кроме того, в эфире телеканала Telesur Марадона сообщил, что 38-летний вратарь мексиканского «Дорадоса» Кристиан Кампестрини стал игроком брестского «Динамо».

— Я уже подписал контракт с ним, — сказал Марадона в эфире телеканала Telesur.

Кампестрини — воспитанник клуба «Росарио Сентраль» Ранее голкипер выступал за парагвайские и аргентинские клубы.

В 2009-м году голкипер в товарищеском матче против сборной Панамы дебютировал за сборную Аргентины. Тогда команду возглавлял Диего Марадона.