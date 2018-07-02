﻿ Премьер Литвы рассчитывает, что Беларуси не удастся завершить проект БелАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер Литвы рассчитывает, что Беларуси не удастся завершить проект БелАЭС

03.07.2018 12:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Литва надеется, что Беларуси не удастся окончательно реализовать проект Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), заявил литовский премьер Саулюс Сквярнялис во вторник в интервью радиостанции LRT.

Он выразил надежду, что решения нынешнего правительства и парламента Литвы, которые закрывают поступление электроэнергии с этой АЭС в Литву, станут гарантией того, что проект превратится в экономически невыгодный.

"Вероятно, мы прекрасно понимаем, что говорить об иных способах, когда идет речь о том, что в ближайшее время будет привезено топливо, и будут загружены кассеты в станцию, сложно. Однако то, что сделано, и технически, и политически, полагаю, позволяет сделать предположение, что этот проект, который не является безопасным, по нашему мнению, (...) не удастся завершить. Если это попытаются сделать, то экономически это будет невыгодно и сложно", - заявил С.Сквярнялис.

При этом он раскритиковал правительство консерватора Андрюса Кубилюса, работавшего в 2008-2012 годах, которое, по словам С.Сквярнялиса, занималось "коллаборационизмом" с Беларусью.

"Конечно, очень плохо, что проект появился. И если бы Литва своевременно заняла достаточно жесткую позицию и искала иные выходы, у нас бы сегодня не было этой проблемы, но правительство Андрюса Кубилюса сотрудничало с Беларусью, они вместе развивали проекты АЭС как в Литве, так и в Беларуси, говорили об общем рынке. (...) Отсутствие нашей позиции в тот момент или одобрение позволили построить эту станцию", - подчеркнул премьер.

В апреле 2010 года премьер А.Кубилюс выразил белорусскому премьеру Сергею Сидорскому опасения и замечания по поводу избранной Минском площадки для строительства АЭС. А.Кубилюс тогда сказал, что Литва и Беларусь могут развивать сотрудничество в энергетике, а Минск мог бы воспользоваться опытом Литвы в создании регулирующих органов атомной энергетики.

Однако в июле того же года А.Кубилюс, комментируя планы строительства новой атомной станции в Литве, сказал, что при более активном сотрудничестве с Беларусью Литве, возможно, удалось бы убедить Минск не строить новую АЭС вблизи литовской границы.

Литва обещает блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС. Однако другие страны Европы пока не поддержали предложение Литвы о более широком бойкоте.

Литва является главным критиком строительства станции в 50 км от Вильнюса и в прошлом году признала БелАЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья общества.

Минск заявляет, что строительство БелАЭС ведется с соблюдением норм безопасности. Беларусь надеется, что первый реактор станции будет готов к промышленному производству электроэнергии до конца 2019 года, а второй начнет действовать в середине 2020 года. Проект финансирует правительство России.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва надеется, что Беларуси не удастся окончательно реализовать проект Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), заявил литовский премьер Саулюс Сквярнялис во...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Тебя надо сжечь": озверевшая толпа отправила беременную Собчак на костер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика