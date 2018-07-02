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Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

03.07.2018 13:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Для того чтобы развивать в ребятах творческие и лидерские способности, в центре работает сплоченный коллектив. Здесь более 400 педагогов, вожатых, методистов, учителей и руководителей.

Именно совместные идеи помогают организовывать специальные тематические смены.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Большинство вариантов активного отдыха – с образовательным уклоном.

Например, в «Зубрёнке» разбит палаточный городок.Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Надежда Онуфриева, директор национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Это дети, например, увлекающиеся экологией или дети, увлекающиеся техническим творчеством. Или это отличники в учебе, или это дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Соответственно, разрабатываются отдельные социальные проекты и программы, которые мы реализуем для разных категорий. Также у нас есть лингвистические отряды. Есть юные журналисты, которые работают в пресс-отряде.

У нас есть свое телевидение, свое радио, газета.

И в соответствии с социальными задачами, мы меняем темы. Например, в этом году у нас уже две смены проведены, посвященные Году малой родины.

Отдельный шатер для ребят, которые изучают химию и биологию.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Анна Плешак, заместитель директора по учебной работе национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:

Ребята будут заниматься исследованием водных объектов на территории «Зубренка» и прилежащей территории.

И будут исследовать качество воздуха. В конце мы узнаем результаты. Есть ребята, которые уже приезжали в этот отряд в прошлом году. Возможно, это будущие исследователи, ученые.Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»
Выбор форм досуга – огромный.

Например, дети осваивают робототехнику.

Ян Савицкий сам придумал, потом собрал и запрограммировал машину.Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Ян Савицкий, воспитанник национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Есть специальная программа для программирования на самом роботе и программируем на компьютере. Мне здесь больше нравится, чем на информатике в школе.Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

В учебном центре также проводят занятия по квиллингу.

Дети создают плоские или объёмные композиции из скрученной в спирали бумаги. В итоге получаются уникальные изделия ручной работы – картины, открытки, альбомы, рамки для фотографий.Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Сам процесс развивает мелкую моторику и помогает снять стресс.

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Как раз это хобби открыла для себя в «Зубренке» Айсултан Бердыева. Приехала в Беларусь из Туркменистана по инициативе родителей,

сначала девочка была настроена скептически.

Айсултан Бердыева, воспитанница национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Мне здесь очень нравится. Я занимаюсь вокалом. Здесь мне уже удалось проявиться себя на творческом фестивале. Мы готовимся к мероприятиям, готовим костюмы, спектакли ставим.Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

«На продажу».

В центре функционирует учебная бизнес-компания.

Ее сотрудники и учредители – дети. Именно они изготавливают и фиксируют цены на товары, среди которых мыло ручной работы, свечи, подушки и сувениры. Продают изделия прямо в «Зубренке».  Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»

Педагоги рассказывают, такие шедевры раскупают за считанные дни. Деньги детям выплачиваются в конце смены, когда товар продан. Однако завершения отдыха все они ждут меньше всего.

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

 
 
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок». Для того чтобы развивать в ребятах...
 
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