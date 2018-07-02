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Химические опыты, детский бизнес, робототехника, квиллинг: как организован досуг в «Зубрёнке»
Новости Беларуси. Корреспонденты программы
Для того чтобы развивать в ребятах творческие и лидерские способности, в центре работает сплоченный коллектив. Здесь более 400 педагогов, вожатых, методистов, учителей и руководителей.
Например, в «Зубрёнке» разбит палаточный городок.
Надежда Онуфриева, директор национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
И в соответствии с социальными задачами, мы меняем темы. Например, в этом году у нас уже две смены проведены, посвященные Году малой родины.
И будут исследовать качество воздуха. В конце мы узнаем результаты. Есть ребята, которые уже приезжали в этот отряд в прошлом году. Возможно, это будущие исследователи, ученые.
Ян Савицкий сам придумал, потом собрал и запрограммировал машину.
Дети создают плоские или объёмные композиции из скрученной в спирали бумаги. В итоге получаются уникальные изделия ручной работы – картины, открытки, альбомы, рамки для фотографий.
Айсултан Бердыева, воспитанница национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Ее сотрудники и учредители – дети. Именно они изготавливают и фиксируют цены на товары, среди которых мыло ручной работы, свечи, подушки и сувениры. Продают изделия прямо в «Зубренке».
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок». Для того чтобы развивать в ребятах...
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