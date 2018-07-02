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Зоопарк в «Зубрёнке» основал бобер

03.07.2018 13:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

Здесь есть свой зоопарк, сделанный в необычном стиле. Архитектурная идея – импровизированный город, в центре которого – замок, а вокруг деревня, где трудятся крестьяне, которые разводят животных. Именно они – главные обитатели этого места. Козы, кролики, косули.Зоопарк в «Зубрёнке» основал бобер

Надежда Онуфриева, директор национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Сначала это место облюбовал бобер, который построил плотину. Поэтому и получилось название «Бобровая хатка».

Первых животных нам подарили из зоопарка.

А затем сами животные уже приносили потомство. Так появились молодые камерунские козочки, камерунские баранчики, вьетнамские свинки, которые сейчас как раз в сезон принесла приплод в количестве пяти штук. Приобрели за свои средства павлина, покупаем постоянно уток, цыплят.Зоопарк в «Зубрёнке» основал бобер

Есть у нас фазаны.

В аренду берем в соседнем колхозе бычка, потому что некоторые дети не видели, как он растет, жеребенка.Зоопарк в «Зубрёнке» основал бобер

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

 
 
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».
 
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