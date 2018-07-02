«Необходимо выслушать ребенка»: как психолог помогает детям отдохнуть в «Зубрёнке»

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

После активного отдыха баланс энергии в оздоровительном центре восстанавливают на релаксационных занятиях.

Чистый воздух – лучшая профилактика стресса, утверждают специалисты.

Ведь конфликтные ситуации, несмотря на дружескую атмосферу, между детьми порой становятся барьером для продуктивного отдыха.





Екатерина Тавкинь, педагог-психолог национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Мы иногда сталкиваемся с тем, что бывают конфликты между нашими воспитанниками. В первую очередь стараемся подобрать индивидуальный подход и понять, в чем же дело. У воспитанников различных возрастных групп бывают различные сложности: и с адаптацией, иногда они не находят взаимопонимания со сверстниками. Необходимо выслушать ребенка.