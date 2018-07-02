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«Необходимо выслушать ребенка»: как психолог помогает детям отдохнуть в «Зубрёнке»

03.07.2018 12:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

После активного отдыха баланс энергии в оздоровительном центре восстанавливают на релаксационных занятиях.

Чистый воздух – лучшая профилактика стресса, утверждают специалисты.

Ведь конфликтные ситуации, несмотря на дружескую атмосферу, между детьми порой становятся барьером для продуктивного отдыха.
«Необходимо выслушать ребенка»: как психолог помогает детям отдохнуть в «Зубрёнке»

Екатерина Тавкинь, педагог-психолог национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Мы иногда сталкиваемся с тем, что бывают конфликты между нашими воспитанниками. В первую очередь стараемся подобрать индивидуальный подход и понять, в чем же дело. У воспитанников различных возрастных групп бывают различные сложности: и с адаптацией, иногда они не находят взаимопонимания со сверстниками. Необходимо выслушать ребенка.

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

 
 
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок». После активного отдыха баланс...
 
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