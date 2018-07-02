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«Необходимо выслушать ребенка»: как психолог помогает детям отдохнуть в «Зубрёнке»
Новости Беларуси. Корреспонденты программы
После активного отдыха баланс энергии в оздоровительном центре восстанавливают на релаксационных занятиях.
Ведь конфликтные ситуации, несмотря на дружескую атмосферу, между детьми порой становятся барьером для продуктивного отдыха.
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок». После активного отдыха баланс...
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