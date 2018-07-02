Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

Приемы пищи здесь по расписанию – три раза в день.









А после обеда, по традиции, тихий час.

Ребята проживают в 3- 4местных комнатах, дизайн каждой – в необычном стиле. Например, как борт корабля.







За дисциплиной на тихом часу следят вожатые и педагоги-организаторы.

Кстати, здесь весьма быстрое продвижение по карьерной лестнице. Но профессиональный рост и любовь к детям – понятия неотделимые.





Мария Храбрая, педагог-организатор национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Мы вместе собираемся, у нас есть корпусная игра – дети выполняют различные задания, есть свой актив – из каждого отряда несколько человек.

Младшие гости центра любят, как раз отдохнуть на тихом часу.





Балкон – это «сказочное» место, ведь именно здесь читают любимые детские произведения.