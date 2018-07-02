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Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?
Новости Беларуси. Корреспонденты программы
Ребята проживают в 3- 4местных комнатах, дизайн каждой – в необычном стиле. Например, как борт корабля.
Кстати, здесь весьма быстрое продвижение по карьерной лестнице. Но профессиональный рост и любовь к детям – понятия неотделимые.
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Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?
Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок». Приемы пищи здесь по расписанию –...
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