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Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

03.07.2018 12:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

Приемы пищи здесь по расписанию – три раза в день.

Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

А после обеда, по традиции, тихий час.

Ребята проживают в 3- 4местных комнатах, дизайн каждой – в необычном стиле. Например, как борт корабля.Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

За дисциплиной на тихом часу следят вожатые и педагоги-организаторы.

Кстати, здесь весьма быстрое продвижение по карьерной лестнице. Но профессиональный рост и любовь к детям – понятия неотделимые.Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?
Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

Мария Храбрая, педагог-организатор национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Мы вместе собираемся, у нас есть корпусная игра – дети выполняют различные задания, есть свой актив – из каждого отряда несколько человек.

Младшие гости центра любят, как раз отдохнуть на тихом часу.

Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как борт корабля: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

Балкон – это «сказочное» место, ведь именно здесь читают любимые детские произведения.

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

 
 
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок». Приемы пищи здесь по расписанию –...
 
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