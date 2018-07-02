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«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор

03.07.2018 12:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

Оздоровление в «Зубренке» прошли ребята из Сирии. Иностранцев также познакомили и с национальной культурой. В «Зубренке» есть уникальное историческое место – хутор «Неслуч».«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор

Это настоящая белорусская деревня.

Здесь дети, можно сказать, прониклись национальными традициями, праздниками и обрядами. Белорусскую кухню тоже оценивают по достоинству.«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор

Наталья Вершило, учитель национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
На этом месте находился действительно хутор. И проживал там хозяин Чернявский Борис Алексеевич. Получилось так, что семья перестала там жить – переехали, дом снесли,

и долгое время до 2005 года там ничего не было.

И потом администрация решила возрождать нашу белорусскую культуру. И в рамках возрождения мы реконструировали макет сельской хаты. Сейчас это более 600 экспонатов. У нас побывали дети из множества стран.«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор

И, поверьте, особенно детям из далекого зарубежья очень интересно: они с удовольствием переодеваются в наши костюмы, пробуют наши блюда!

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

 
 
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок». Оздоровление в «Зубренке» прошли...
 
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