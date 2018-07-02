|
«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор
Новости Беларуси. Корреспонденты программы
Оздоровление в «Зубренке» прошли ребята из Сирии. Иностранцев также познакомили и с национальной культурой. В «Зубренке» есть уникальное историческое место – хутор «Неслуч».
Здесь дети, можно сказать, прониклись национальными традициями, праздниками и обрядами. Белорусскую кухню тоже оценивают по достоинству.
И потом администрация решила возрождать нашу белорусскую культуру. И в рамках возрождения мы реконструировали макет сельской хаты. Сейчас это более 600 экспонатов. У нас побывали дети из множества стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Дети из далекого зарубежья с удовольствием переодеваются в наши костюмы»: в «Зубрёнке» создали белорусский хутор
Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок». Оздоровление в «Зубренке» прошли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)