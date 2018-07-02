﻿ Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?

03.07.2018 12:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».

По прибытии в каждого ребенка тщательно осматривают медики: проверяют состояние здоровья. Если нужно, назначают специальные процедуры.Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?

После танцевальных выступлений, спортивных состязаний или прыжков на батуте ребята восстанавливают силы в медицинском корпусе. Пополнить запас энергии помогают фито-чаи и кислородные коктейли.

К услугам отдыхающих спа, бассейн, массаж и даже лечебные ванны.

Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?
Александр Кишко, заместитель директора по лечебно-оздоровительной работе национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зебренок»:
Жемчужные ванны, местные вихревые ванны для ног и рук, ванны подводного массажа и душевая кафедра, где можно различные виды массажа делать. При различных заболеваниях есть различные методики.

Есть кабинет галотерапии, где создается микроклимат карстовых пещер.

Мелкодисперсная соль воздействует на организм ребенка – применяется при аллергической природе заболеваний, бронхиальной астмы.Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?

Посетить кабинет бесконтактного массажа полезно всем, без исключения. Особенно тем, у кого есть различные заболевания позвоночника.

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно активистов ОГП блокировала в квартире милиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика