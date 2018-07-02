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Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?
Новости Беларуси. Корреспонденты программы
По прибытии в каждого ребенка тщательно осматривают медики: проверяют состояние здоровья. Если нужно, назначают специальные процедуры.
Мелкодисперсная соль воздействует на организм ребенка – применяется при аллергической природе заболеваний, бронхиальной астмы.
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок».
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