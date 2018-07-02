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«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

03.07.2018 12:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Провести каникулы с пользой для здоровья в детском оздоровительном центре «Зубрёнок». Почему этот лагерь, белорусы считают номером один в стране – в программе «Центральный регион».

Качественный отдых в Беларуси ничуть не уступает курортам за границей. Лето, проведенное на берегу Нарочи – это лучшие воспоминания многих о своем детстве. Игровые тренинги, интеллектуальные клубы, походы – круглый год насыщенная развлекательная программа.«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

Ежегодно около 15 тысяч детей выбирают для отдыха оздоровительный центр «Зубренок». В советские времена тогда еще пионерский лагерь называли – «белорусским Артеком». Провести летние каникулы здесь хотел чуть ли не каждый ребенок. Ситуация спустя десятилетия не изменилась. Размещается оздоровительный центр в сосновом бору на берегу озера Нарочь. Экология живописного края – уникальная.«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

«Отогреть, так чтобы им было тепло душевно»: сирийские дети снова отдыхают в белорусском «Зубрёнке»

Каждая смена для детей начинается с «площади встреч и расставаний», центр территориально разделен на отдельные части, кстати, в первую очередь, это специальная воспитательная методика.«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

Надежда Онуфриева, директор национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»:
Мы говорим, что мы – страна Детства. А у каждой страны есть свои границы, символы.

Поэтому своих ребят мы называем ребята-зубрята.

Мы присваиваем им это почетное звание. Ну, и в каждой стране есть развитая своя инфраструктура.«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

Площадь центра более 60 гектаров. Жилые корпуса, учебный и медицинский центры, стадион.

К услугам отдыхающих и многофункциональные игровые площадки.

Например, дети осваивают уличные шахматы: большие фигуры позволяют ощутить себя героями культового фильма о волшебнике со шрамом. «Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

Также в оздоровительном центре есть и огромные батуты, и детские квадроциклы и даже надувной планетарий.

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети
Киноафишу регулярно обновляют. Фильмы через проектор транслируются на аппарат, который называется «Сфера». Именно он передает объемное изображение на весь купол.«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

Пока одни мечтают стать астронавтами, другие пополняют словарный запас. В библиотеке на свежем воздухе функционирует литературный кружок. Дети учат наизусть стихотворения классиков: Пушкина, Тарковского, Цветаевой и даже придумывают собственные – авторские произведения. Также здесь свои творческие способности проявляют и те, у кого любимый инструмент – кисточка.

Живописные виды, можно сказать, ограничивают выбор жанра.

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

В «Зубренок» приезжают дети со всего мира. География каждый год расширяется. В списке более уже 40 стран. Здесь даже проводят, своего рода, импровизированные футбольные чемпионаты мира среди школьников – и это вполне реально. Ведь гости из зарубежья отдыхают в оздоровительном центре течение года.«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

Надежда Онуфриева:
В этом году уже из 12 стран побывали дети. Есть дети, которые купили путевки, а есть дети, которые прибыли по приглашению, например, Президента Республики Беларусь. Например, Сирия.

«Мы – страна Детства»: как работают взрослые в «Зубрёнке», чтобы отдохнули дети

Курортные будни – это когда каждый день разный и насыщенный. Пирс с прекрасными видами, тарзан-парк, палаточный городок, свой зоопарк.

Фиточаи и кислородные коктейли, спа, бассейн, массаж: как проходит оздоровление детей в «Зубрёнке»?

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«Дизайн каждой комнаты в необычном стиле. Например, как «борт корабля»: какие условия для отдыха в НДЦ «Зубрёнок»?

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Новости Беларуси. Провести каникулы с пользой для здоровья в детском оздоровительном центре «Зубрёнок». Почему этот лагерь, белорусы считают номером один в стране...
 
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