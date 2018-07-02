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Гомельчанин стал лучшим выпускником престижного российского вуза

03.07.2018 12:38 — Разное | Партизан  
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На минувшей недел в Санкт-Петербурге (Россия) состоялась ежегодная Церемония чествования лучших выпускников вузов города.

Администрация города уже 16 лет подряд чествует самых выдающихся выпускников петербургских вузов. 

В этом году 60 наиболее успешных выпускников государственных, негосударственных и военных учебных заведений (по одному представителю от каждого вуза города) собрались в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости для того, чтобы получить бронзового сфинкса. 

Традиционно администрация города вручает лучшим выпускникам года благодарственную грамоту, подписанную губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, а также символ Союза ректоров Северной столицы и один из главных символов города – бронзовую статуэтку в виде сфинкса, олицетворяющего мудрость и победу. 

Университет ИТМО представлял магистр кафедры компьютерных технологий гомельчанин Геннадий Короткевич – самый титулованный программист в мире. 



На счету выпускника победы в десятках всероссийских и международных чемпионатах и турнирах по спортивному программированию, организаторами которых выступали крупные IT-компании, такие как Google, Facebook, IBM, Яндекс, «ВКонтакте» и другие. 

Также Геннадий дважды становился чемпионом крупнейшего контеста по спортивному программированию ACM ICPC — в 2013 и 2015 годах. Сегодня выпускник занимает одни из лидирующих мест в рейтингах Topcoder и Codeforces.

«Поступление в Университет ИТМО было осознанным. Годы, проведенные в этом университете на кафедре компьютерных технологий, принесли мне много успехов. Моя дальнейшая деятельность также будет связана с альма-матер – я принял решение поступать в аспирантуру», – цитирует Геннадия Короткевича ifmo.ru


Геннадий Короткевич – уроженец Гомеля, гражданин Беларуси. В России проживает со времени поступления в ИТМО в 2012 году.



 
Теги: Гомель
 
 
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На минувшей недел в Санкт-Петербурге (Россия) состоялась ежегодная Церемония чествования лучших выпускников вузов города.
 
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