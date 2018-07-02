Трамп хочет встретиться с Путиным один на один





В планах Трампа входит встреча с российским президентом без участия других членов делегации.

Как сообщает CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с планами главы Белого дома, присутствовать на встрече Путиным должны лишь переводчики. Во время первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге американского президента сопровождал лишь госсекретарь Рекс Тиллерсон. При этом телеканал высказывает опасения ряда вашингтонских чиновников, что в ходе приватного разговора российский президент может использовать сложившуюся ситуацию, будучи «опытным переговорщиком».

В минувшую пятницу Трамп пообещал, что обсудит с Путиным все насущные проблемы внешней политики. «Может быть, мы поговорим о том, чтобы сократить миллиарды долларов расходов на вооружения, а может быть, и нет», - уклончиво заявил американский президент, пишет РБК.

1 июля советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который обсуждал будущую встречу в Хельсинки, заявил в интервью телеканалу CBS, что американский президент хотел бы поговорить один на один с российским лидером, понять позицию России и объяснить Путину свое видение ситуации.

Болтон предложил не ожидать от встречи в финской столице серьезного прорыва в отношениях. Однако сам факт саммита, по его словам, уже является достижением.