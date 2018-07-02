﻿ Трамп хочет встретиться с Путиным один на один. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп хочет встретиться с Путиным один на один

03.07.2018 12:39 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Трамп хочет встретиться с Путиным один на один

В планах Трампа входит встреча с российским президентом без участия других членов делегации.

Как сообщает CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с планами главы Белого дома, присутствовать на встрече Путиным должны лишь переводчики. Во время первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге американского президента сопровождал лишь госсекретарь Рекс Тиллерсон. При этом телеканал высказывает опасения ряда вашингтонских чиновников, что в ходе приватного разговора российский президент может использовать сложившуюся ситуацию, будучи «опытным переговорщиком».

В минувшую пятницу Трамп пообещал, что обсудит с Путиным все насущные проблемы внешней политики. «Может быть, мы поговорим о том, чтобы сократить миллиарды долларов расходов на вооружения, а может быть, и нет», - уклончиво заявил американский президент, пишет РБК.

1 июля советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который обсуждал будущую встречу в Хельсинки, заявил в интервью телеканалу CBS, что американский президент хотел бы поговорить один на один с российским лидером, понять позицию России и объяснить Путину свое видение ситуации.

Болтон предложил не ожидать от встречи в финской столице серьезного прорыва в отношениях. Однако сам факт саммита, по его словам, уже является достижением.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В планах Трампа входит встреча с российским президентом без участия других членов делегации.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Мне предложили секс 32 мексиканца": шокирующее признание россиянки о гостях ЧМ-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика