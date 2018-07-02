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В Гродно прошёл парад военной техники

03.07.2018 13:42 — Разное | ОНТ  
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К этому параду военные готовились почти месяц. Гродно единственный регион, где решили в праздник показать военную технику.

Почти 30 единиц – в колонне не только проверенные временем машины, но и совсем новые образцы. Например, этот бронеавтомобиль – «Дракон». Разработка китайская, но с учётом белорусских пожеланий. Его уже опробовали на наших полигонах. Машина универсальная, ходит по бездорожью не боится ни жары, ни холода, даст отпор врагу из крупнокалиберного пулемёта.

До Парада – традиционно возложения цветов к мемориалу погибшим воинам. Курган славы место знаковое – здесь собрали землю с братских могил героев всех районов области.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома: «Любое государство очень ценит и дорожит понятием «Независимость». А для белорусов – это действительно выстраданное понятие нашими предками, которые ни один раз становились на защиту страны и завоевали эту независимость».

Парад войск, Гродненского гарнизона, парад техники, плац-концерт и даже дефиле оркестра.Чтобы занять удобные места, и увидеть всё – места занимали заранее, несмотря на плохой прогноз погоды, но дождь, удачно, приостановился.

Лидия Житкевич, участник Великой Отечественной войны: «Это великое счастье. Самый красивый самый замечательный день. Тем более в нашей самой замечательной Беларуси. Я так люблю её».
Зинаида Липска, житель города Гродно: «Хочу порадоваться за наше мирное небо, чтобы дал бог прожить в спокойной мирной стране».
Александр Ятковский, житель города Гродно: «Технику смотрели с ребёнком, красиво всё, интересно было, просто супер».

События в Гродно заряжены праздничным настроением на весь день. Концерты на улицах, солдатская каша, город мастеров, выставка спецтехники и аниматоры. А вечером вместе со всей страной гродненцы споют гимн. Помогать им будут лучшие детские и взрослые хоры региона.

В Гродно любят военные парады и всегда их ждут. Посмотреть приходят целыми семьями. Даже сегодня, несмотря на погоду. Гвоздь программы в этом году выступление роты почётного караула Гродненского гарнизона – единственной в регионе. 16 бойцов, лучшие курсанты военного факультета и столичный тренер – таких подразделений на всю страну всего три. Каждый год готовят новую программу, сложную, с десятками элементов. И всё для того, чтобы в День Независимости создать у горожан настроение праздника.

 
Теги: Гродно
 
 
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К этому параду военные готовились почти месяц. Гродно единственный регион, где решили в праздник показать военную технику.
 
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