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Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости
03.07.2018 — Разное | Светлы шлях
3 июля наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День Независимости. В этот день по всей республике проходят праздничные мероприятия.
В Сморгони празднование началось с парадного шествия расчетов войсковой части 2044, учебного пограничного отряда, военно-патриотического класса, сотрудников РОВД и РОЧС по центральной улице города.
У памятника погибшим вонам и партизанам состоялся митинг-реквием.
Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик в своем выступлении отметил, что в истории любой нации существуют вехи, определяющие ее судьбу и ее будущее.
Дмитрий СТАНКЕВИЧ, директор КУП «ЖРЭС Сморгонского района», депутат областного Совета депутатов:
От имени потомков слова благодарности ветеранам выказала Ольга Дедюль, председатель молодежного совета районного объединения профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси.
В конце митинга к подножью памятника собравшиеся возложили цветы.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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3 июля наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День Независимости. В этот день по всей республике проходят праздничные мероприятия.
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