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Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

03.07.2018 — Разное | Светлы шлях  
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3 июля наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День Независимости. В этот день по всей республике проходят праздничные мероприятия.

В Сморгони празднование началось с парадного шествия расчетов войсковой части 2044, учебного пограничного отряда, военно-патриотического класса, сотрудников РОВД и РОЧС по центральной улице города.

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

У памятника погибшим вонам и партизанам состоялся митинг-реквием.

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик в своем выступлении отметил, что в истории любой нации существуют вехи, определяющие ее судьбу и ее будущее.

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

- 3 июля – это день нашей славы, чести, памяти о прошлом и гордости за настоящее, - отмечает Геннадий Хоружик. - Белорусский народ мужественно защищал свою Родину от захватчиков. Через войны и разруху, через кровь и слезы многих поколений мы шли к своей независимости. Мы в вечном долгу перед теми, кто на своих плечах вынес, выстрадал великую Победу, кто поднял города из руин. Благодаря их самоотверженности, мужеству и патриотизму мы получили право жить под мирным небом в свободной и независимой стране. 

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Дмитрий СТАНКЕВИЧ, директор КУП «ЖРЭС Сморгонского района», депутат областного Совета депутатов:

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

- День Независимости - это праздник, объединяющий всех, кто чтит славную историю своей Родины, кто верит в ее достойное будущее. Он стал воплощением героизма, стойкости, беспримерного мужества, величия духа нашего народа, выстоявшего в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Великий подвиг старшего поколения белорусов сегодня надежно подкрепляется волей современников, выбравших в качестве главного приоритета для развития независимости страны мирный труд.

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

От имени потомков слова благодарности ветеранам выказала Ольга Дедюль, председатель молодежного совета районного объединения профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси.

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

- Мы отмечаем этот святой праздник, славя наших героев-земляков, преодолевших страшные трудности ради освобождения родного края. День Независимости – это дань героизму и стойкости белорусского народа, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, кто заложил фундамент процветания и благополучия нашей страны.

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

В конце митинга к подножью памятника собравшиеся возложили цветы.

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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3 июля наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День Независимости. В этот день по всей республике проходят праздничные мероприятия.
 
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