Парадное шествие и митинг-реквием. Сморгонь начала праздновать День Независимости

3 июля наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День Независимости. В этот день по всей республике проходят праздничные мероприятия.

В Сморгони празднование началось с парадного шествия расчетов войсковой части 2044, учебного пограничного отряда, военно-патриотического класса, сотрудников РОВД и РОЧС по центральной улице города.













У памятника погибшим вонам и партизанам состоялся митинг-реквием.





Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик в своем выступлении отметил, что в истории любой нации существуют вехи, определяющие ее судьбу и ее будущее.





- 3 июля – это день нашей славы, чести, памяти о прошлом и гордости за настоящее, - отмечает Геннадий Хоружик. - Белорусский народ мужественно защищал свою Родину от захватчиков. Через войны и разруху, через кровь и слезы многих поколений мы шли к своей независимости. Мы в вечном долгу перед теми, кто на своих плечах вынес, выстрадал великую Победу, кто поднял города из руин. Благодаря их самоотверженности, мужеству и патриотизму мы получили право жить под мирным небом в свободной и независимой стране.









Дмитрий СТАНКЕВИЧ, директор КУП «ЖРЭС Сморгонского района», депутат областного Совета депутатов:

- День Независимости - это праздник, объединяющий всех, кто чтит славную историю своей Родины, кто верит в ее достойное будущее. Он стал воплощением героизма, стойкости, беспримерного мужества, величия духа нашего народа, выстоявшего в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Великий подвиг старшего поколения белорусов сегодня надежно подкрепляется волей современников, выбравших в качестве главного приоритета для развития независимости страны мирный труд.









От имени потомков слова благодарности ветеранам выказала Ольга Дедюль, председатель молодежного совета районного объединения профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси.

- Мы отмечаем этот святой праздник, славя наших героев-земляков, преодолевших страшные трудности ради освобождения родного края. День Независимости – это дань героизму и стойкости белорусского народа, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, кто заложил фундамент процветания и благополучия нашей страны.













В конце митинга к подножью памятника собравшиеся возложили цветы.

















Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.