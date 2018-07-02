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До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 июля

03.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 июля

До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью местами - сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 8 - 13 градусов тепла, во второй половине дня ожидается плюс 16 – 22 градусов.


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До 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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