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Жена Макея потратила на платье-вышиванку все отпускные. Фотофакт

03.07.2018 12:51 — Разное | UDF  
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Фото Вадим Замировский, TUT.BY
Вера Полякова появилась в нем в Dipservice Hall на празднике вышиванки и национальных костюмов, организованном МИД для послов и представителей дипмиссий с семьями.

— В этом году я приобрела платье, чтобы и в дальнейшем его использовать на других мероприятиях. Поэтому решила уже гульнуть и потратиться. Если честно, это были отпускные в Академии искусств. Зато я не зря работала целый год — отпускные нарядили меня и память останется, — рассказала TUT.BY актриса Вера Полякова.

Жена Макея потратила на платье-вышиванку все отпускные. Фотофакт

Вера Полякова с супругом Владимиром Макеем и посол Израиля Алон Шогам, который второй год подряд приходит на праздник вышиванки в деловом костюме

 
 
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Вера Полякова появилась в нем в Dipservice Hall на празднике вышиванки и национальных костюмов.
 
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