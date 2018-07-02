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Жена Макея потратила на платье-вышиванку все отпускные. Фотофакт
Фото Вадим Замировский, TUT.BY
— В этом году я приобрела платье, чтобы и в дальнейшем его использовать на других мероприятиях. Поэтому решила уже гульнуть и потратиться. Если честно, это были отпускные в Академии искусств. Зато я не зря работала целый год — отпускные нарядили меня и память останется, — рассказала
Вера Полякова с супругом Владимиром Макеем и посол Израиля Алон Шогам, который второй год подряд приходит на праздник вышиванки в деловом костюме
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Вера Полякова появилась в нем в Dipservice Hall на празднике вышиванки и национальных костюмов.
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