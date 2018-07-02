|
В Минске арестовали Николая Статкевича
Николай Статкевич
Сегодня в Минске задержали одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича. Политик был арестован возле своего дома, сообщает
Напомним, что Акция освобождения и солидарности, инициированная Николаем Статкевичем, должна начаться сегодня у выхода из метро «Парк Челюскинцев» в 13.00.
Николай Статкевич должен был отправиться с журналистами на акцию, как он это делал в предыдущие разы. Но на подъезде к дому политика журналисты «Белсата» заметили большое количество машин ГАИ и «знаменитый» синий микроавтобус, который используется для транспортировки задержанных активистов оппозиции.
Николая Статкевича задержали сразу после выхода из дома и доставили в РОВД Ленинского района Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик был задержан возле своего дома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)