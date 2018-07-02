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"Мне предложили секс 32 мексиканца": шокирующее признание россиянки о гостях ЧМ-2018

03.07.2018 12:38 — Разное | UDF  
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Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Жительница Екатеринбурга рассказала, чем интернет-знакомства с иностранцами отличаются от первого общения с русскими парнями. Выводы оказались не в пользу наших соотечественников.

Познакомиться с гостями мундиаля через приложение Tinder девушка решила 27 июня. В этот день в городе проходил матч между сборными Мексики и Швеции.

"Открыла и испытала шок!" – цитирует россиянку портал E1. Ее внимания пытались добиться "бесконечные Хулио и Родриго" и несколько "шведских Михаэлей". Среди них практически не было "русских Вань и Саш".

По словам жительницы Екатеринбурга, иностранцы сильно отличаются от россиян, причем не в пользу наших мужчин. Девушка отметила, что фото гостей ЧМ-2018 были красивыми, а местных жителей – унылыми.

Кроме того, россиянке понравилась "честность, свобода и открытость" зарубежных парней, которые сразу звали ее в отель и настойчиво добивались согласия. При этом она отметила, что наши мужчины вообще не "пикапят" россиянок.

Пришлось по душе девушке и то, что иностранцы откровенно любят секс и очень общительны. По ее словам, это совершенно нормально.

Россиянка рассказала, что за одну ночь получила предложения заняться любовью от 32 мексиканцев, семи шведов, четырех граждан США (в том числе женщины) и перуанца. А вот русских среди предлагавших секс не было.

"Парень по имени Амори так ответил на мой вопрос о девушках в Екатеринбурге: "О мой бог. Девушки. Если бы я был девушкой, я бы был лесбиянкой", – рассказала она.

Екатеринбурженка ни с кем не встретилась, подчеркнув, что помешала занятость на работе. По ее словам, иностранцы заставили русских девушек пересмотреть отношение к местным мужчинам.

Отметим, что тесная "дружба народов", возникшая на почве любви к футболу, между российскими девушками и гостями мундиаля из других стран взбудоражила общественность. Горячая полемика из Госдумы перебралась на страницы СМИ.

Россияне разделились на два лагеря. Одни считают, что русские девушки могут спать с кем угодно, другие уверены, что непристойным поведением они позорят себя и страну.

 
Теги: знакомства
 
 
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Жительница Екатеринбурга рассказала, чем интернет-знакомства с иностранцами отличаются от первого общения с русскими парнями.
 
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