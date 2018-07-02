"Мне предложили секс 32 мексиканца": шокирующее признание россиянки о гостях ЧМ-2018

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Познакомиться с гостями мундиаля через приложение Tinder девушка решила 27 июня. В этот день в городе проходил матч между сборными Мексики и Швеции.– цитирует россиянку портал E1. Ее внимания пытались добитьсяи несколько. Среди них практически не былоПо словам жительницы Екатеринбурга, иностранцы сильно отличаются от россиян, причем не в пользу наших мужчин. Девушка отметила, что фото гостей ЧМ-2018 были красивыми, а местных жителей – унылыми.Кроме того, россиянке понравиласьзарубежных парней, которые сразу звали ее в отель и настойчиво добивались согласия. При этом она отметила, что наши мужчины вообще не "пикапят" россиянок.Пришлось по душе девушке и то, что иностранцы откровенно любят секс и очень общительны. По ее словам, это совершенно нормально.Россиянка рассказала, что за одну ночь получила предложения заняться любовью от 32 мексиканцев, семи шведов, четырех граждан США (в том числе женщины) и перуанца. А вот русских среди предлагавших секс не было.– рассказала она.Екатеринбурженка ни с кем не встретилась, подчеркнув, что помешала занятость на работе. По ее словам, иностранцы заставили русских девушек пересмотреть отношение к местным мужчинам.Отметим, что тесная "дружба народов", возникшая на почве любви к футболу, между российскими девушками и гостями мундиаля из других стран взбудоражила общественность. Горячая полемика из Госдумы перебралась на страницы СМИ.Россияне разделились на два лагеря. Одни считают, что русские девушки могут спать с кем угодно, другие уверены, что непристойным поведением они позорят себя и страну.