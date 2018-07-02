"Тебя надо сжечь": озверевшая толпа отправила беременную Собчак на костер



Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В своем Instagram Ксения опубликовала фотографию себя любимой крупным планом. Под снимком она оставила многозначительный комментарий.написала Собчак, дав подписчикам тем самым пищу для размышлений.Интернет-обыватели начали рассуждать, что именно телеведущая имела в виду, а толпы злопыхателей принялись упражняться в остроумии. Некоторые отметили, что так как современники знаменитого трактата "Молот ведьм" часто сжигали красивых женщин, считая их привлекательность даром Сатаны, то Ксении со своими скромными внешними данными опасаться бы не стоило. Другие же отметили, что костры инквизиции горели в Европе с благословения Римско-католической церкви и к нашей православной родине они не имели никакого отношения.– не унимались как будто озверевшие подписчики.Добавим, что после появления слухов о том, чтождет второго ребенка, в Сети активизировались обсуждения ведущей. Поклонники и злопыхатели отмечают, что она стала очень странно себя вести. Недавно в интернет попало видео, на котором Собчак на пассажирском сидении авто едет по центру Москвы и несет чушь заплетающимся языком.Отметим, это не единственный эпизод, за который Ксению Собчак могут попрекнуть недостойным поведением. Недавно бывший кандидат в президенты вдруг обрушилась грязной матершиной на одну из подписчиц в соцсети.