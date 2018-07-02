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"Тебя надо сжечь": озверевшая толпа отправила беременную Собчак на костер

03.07.2018 12:33 — Разное | UDF  
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Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак вызвала бурное обсуждение в Сети. Звезда опубликовала туманный пост, значение которого каждый понял по-своему.

В своем Instagram Ксения опубликовала фотографию себя любимой крупным планом. Под снимком она оставила многозначительный комментарий. "Мы все-далекие правнучки тех ведьм, которых все-таки не сожгли на кострах инквизиции. Помните об этом😉", – написала Собчак, дав подписчикам тем самым пищу для размышлений.

Интернет-обыватели начали рассуждать, что именно телеведущая имела в виду, а толпы злопыхателей принялись упражняться в остроумии. Некоторые отметили, что так как современники знаменитого трактата "Молот ведьм" часто сжигали красивых женщин, считая их привлекательность даром Сатаны, то Ксении со своими скромными внешними данными опасаться бы не стоило. Другие же отметили, что костры инквизиции горели в Европе с благословения Римско-католической церкви и к нашей православной родине они не имели никакого отношения.

"О , Господи ......что видит ,то и поет ...... сегодня ведьма ,вчера президент ...надо было в ГИТИС идти.....", "У нас не сжигали как бы...Как и не было инквизиции...", "каким боком к вам инквизиция относится?)) вы правнучка тех кого с египта выселили)) скорее всего)", "У нас в стране их особо и не жгли", "Инквизиция считала красивых женщин ведьмами ... так что обошлось я думаю", "Очень жаль, что у инквизиторов тогда кончились дровишки", "Ведьмы были красивыми!!!!", "Зачем адресовать это всем. Каждый за себя в ответе . Ваш костер , видимо впереди!", "На костре жгли красивых... У Ксю все шансы выжить были всегда и будут). В средневековье на костер не потянут а при ядерной зиме и она краса будет)))", "Тебя точно надо сжечь!!!", "Ну так -то жгли красивых ... Если чо 😂😂😂", – не унимались как будто озверевшие подписчики.

Добавим, что после появления слухов о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка, в Сети активизировались обсуждения ведущей. Поклонники и злопыхатели отмечают, что она стала очень странно себя вести. Недавно в интернет попало видео, на котором Собчак на пассажирском сидении авто едет по центру Москвы и несет чушь заплетающимся языком.

Отметим, это не единственный эпизод, за который Ксению Собчак могут попрекнуть недостойным поведением. Недавно бывший кандидат в президенты вдруг обрушилась грязной матершиной на одну из подписчиц в соцсети.

 
 
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Телеведущая Ксения Собчак вызвала бурное обсуждение в Сети. Звезда опубликовала туманный пост, значение которого каждый понял по-своему.
 
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