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В Гродно активистов ОГП блокировала в квартире милиция
Фото из социальных сетей
Как рассказал
Лаврентьев считает, что милиция заинтересовалась активистами, потому что сегодня они собирались провести в городе перформанс – выйти на улицы в тюремных робах и с плакатом «Беларусь – страна для жизни».
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В Гродно председатель городской организации ОГП Николай Соляник и активист Александр Лаврентьев не могут выйти из квартиры.
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