В Гродно активистов ОГП блокировала в квартире милиция

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Как рассказал, на улице к активистам подошли милиционеры и объяснили, что машинаякобы была замечена в ДТП. Однако члены ОГП сбежали от милиции и закрылись в квартире. Сейчас под их подъездом дежурит милицейский микроавтобус.Лаврентьев считает, что милиция заинтересовалась активистами, потому что сегодня они собирались провести в городе перформанс – выйти на улицы в тюремных робах и с плакатом «Беларусь – страна для жизни».