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Google отмечает День независимости Беларуси

03.07.2018 12:19 — Разное | UDF  
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Скриншот страницы Google
Если кликнуть по дудлу, в поисковике заграждается информация по запросу "День Независимости Беларуси".

Американский интернет-гигант Google не обошел вниманием День Независимости Беларуси.

По этому случаю был подготовлен дудл — необычная версия логотипа на главной странице Google.

Праздничный дудл украшает белорусский флаг. Если кликнуть по нему, в поисковике заграждается информация по запросу "День Независимости Беларуси".

Google часто готовит дудлы в честь мировых и международных праздников, дней рождения известных личностей. В среду, 4 июля, пользователям будет представлен дудл, посвященный Дню Независимости США.

Что касается чисто белорусских дудлов, то Google ранее посвящал их дню рождения Наполеона Орды, 130-летию со дня рождения Янки Купалы, Дню матери в республике и так далее.

 
 
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Если кликнуть по дудлу, в поисковике заграждается информация по запросу "День Независимости Беларуси".
 
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