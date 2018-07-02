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Google отмечает День независимости Беларуси
Скриншот страницы Google
Американский интернет-гигант Google не обошел вниманием День Независимости Беларуси.
По этому случаю был подготовлен дудл — необычная версия логотипа на главной странице Google.
Праздничный дудл украшает белорусский флаг. Если кликнуть по нему, в поисковике заграждается информация по запросу "День Независимости Беларуси".
Google часто готовит дудлы в честь мировых и международных праздников, дней рождения известных личностей. В среду, 4 июля, пользователям будет представлен дудл, посвященный Дню Независимости США.
Что касается чисто белорусских дудлов, то Google ранее посвящал их дню рождения Наполеона Орды, 130-летию со дня рождения Янки Купалы, Дню матери в республике и так далее.
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Если кликнуть по дудлу, в поисковике заграждается информация по запросу "День Независимости Беларуси".
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