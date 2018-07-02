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Силовики задержали руководителя Браславского района и его жену?
Фото: Sputnik / Виктор Толочко. Снимок носит иллюстративный характер
Якобы речь шла о том, что Драневского вместе с женой, а также некоторыми подчиненными выводили прямо из здания райисполкома.
«НН» проверила эту информацию в двух разных источниках в Браславе. Все подтверждают, что Драневский действительно задержан.
Руководитель отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович сказал, что сможет дать информацию, действительно ли задержан руководитель Браславского района, только 4 июля, когда закончатся большие выходные.
Владимир Драневский отсутствовал на параде, проходившем в Браславе 3 июля по случаю Дня Независимости. Обсуждается задержание чиновника и в браславских социальных сетях.
Владимир Драневский. Фото: vitvesti.by
Неофициально говорится, что «мэра» могли задержать за взятки. Точно известно, что чиновник строил себе дом.
Владимиру Драневскому 41 год. Он родом из Чашников. Окончил Сельскохозяйственную академию в Горках по специальности «Механизация мелиоративных и водохозяйственных работ» и «Бухгалтерский учет».
Долгое время работал в родном городе на должностях, связанных с ЖКХ. В 2011 был назван «Человеком года Витебщины». Женат, имеет двоих детей.
В 2015 году Драневский стал председателем Браславского райисполкома. Браслав — район известен своим туристическим потенциалом, благодаря большому количеству живописных озер. В районе насчитывается 305 агроусадеб.
«Ценю в специалистах способность видеть и объективно оценивать ситуацию, отстаивать свою точку зрения и убеждать в своей правоте. Отдаю должное честным и прямым людям», — говорил Драневский в одном из интервью.
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По неподтвержденным пока данным, 27 июня силовиками был задержан председатель Браславского райисполкома.
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