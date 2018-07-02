В России хотят создать альтернативный интернет

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ТАСС

- заявил дипломат.По его словам, такой сценарий возможен только при самом неблагоприятном сценарии.сказал представитель МИД.По его мнению, на Западе цензуры в киберпространстве не меньше, чем в России, которая может быть вынужденаинтернет, - сказал дипломат.