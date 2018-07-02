﻿ В России хотят создать альтернативный интернет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России хотят создать альтернативный интернет

03.07.2018 12:02 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
В России допускают возможность создания альтернативного (параллельного) интернета, хотя цели такой не стоит. Об этом заявил ТАСС директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев.

"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", - заявил дипломат.

По его словам, такой сценарий возможен только при самом неблагоприятном сценарии.

"К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета", - сказал представитель МИД.

По его мнению, на Западе цензуры в киберпространстве не меньше, чем в России, которая может быть вынуждена "прикрыть" интернет "на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму".

"В этой области надо действовать таким образом, чтобы запросы всех партнеров по максимуму удовлетворялись, но некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам", - сказал дипломат.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России допускают возможность создания альтернативного (параллельного) интернета, хотя цели такой не стоит.
 
Новости дня
Новости разные
 
Встреча Тампа и Путина в Хельсинки: возможна ли сделка по Крыму?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика