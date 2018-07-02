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В России хотят создать альтернативный интернет
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"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", - заявил дипломат.
По его словам, такой сценарий возможен только при самом неблагоприятном сценарии.
"К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета", - сказал представитель МИД.
По его мнению, на Западе цензуры в киберпространстве не меньше, чем в России, которая может быть вынуждена "прикрыть" интернет "на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму".
"В этой области надо действовать таким образом, чтобы запросы всех партнеров по максимуму удовлетворялись, но некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам", - сказал дипломат.
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В России допускают возможность создания альтернативного (параллельного) интернета, хотя цели такой не стоит.
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