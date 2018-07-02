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Отношения Беларуси и ЕС перешли на новый этап

03.07.2018 13:56 — Разное | ОНТ  
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В столице Европы Брюсселе дипломатической работы не меньше, чем в Москве, особенно сейчас, когда очевидно, что отношения Беларуси и Европейского Союза переживают совершенно новый этап. За последнее время, а это примерно последних два года – стороны сделали на этом пути столько шагов навстречу друг другу, сколько не удавалось десятилетиями.

Пожалуй, главный индикатор этих процессов – экономика – Европейский союз второй по значимости торговый партнёр Беларуси после России. Бизнесмены, говорят политики, тогда делают свою работу хорошо, когда результаты ощущают простые люди.

Фредди Опсомер, бизнесмен (Бельгия): «Для меня этот день – это символ того, что ваша страна имеет большое будущее. Я вижу большое количество молодых предпринимателей, вижу, как развивается IT-сектор и День Независимости– это очередное подтверждение того, что вы самодостаточны и у вас хорошие перспективы».
Аркадий Арианофф, генеральный директор Бельгийско-белорусской торговой палаты по связям с Россией и Беларусью: «Можно сегодня серьёзно работать с Беларусью, я в этом уверен на 100 процентов. Страна интересная, большой потенциал, железная дорога, автобусы, IT, оборудование».
Карел Ван Хооребеке, почётный консул Беларуси в Бельгии: «День Независимости – это символ развития контактов, экономики и культур, особенно гуманитарных контактов. Мы должны и обязаны сотрудничать и работать. Я очень горжусь тем, что мне выпала честь быть почётным консулом Беларуси здесь, во Фландрии. Беларусь – это важный стратегический мост между Востоком и Западом».

У бизнеса интерес понятный, но куда важней, когда интерес появляется на уровне человеческом. Беларусь всё чаще попадает в туристические карты простого европейца, и ему уже не надо объяснять – белорусы это самодостаточная, богатая историей и современостью европейская нация.

Александр Друцкой-Соколинский, художник: «Я думаю, что Беларусь так и воспринимается, и думаю, тут вопросов нет – она молодая нация, впереди много работы».

Почти три десятилетия – для государственного суверенитета срок совершенно небольшой, но этого времени Беларуси хватило, чтобы завоевать авторитет на международной арене и стать заметным региональным игроком на политической карте Европы.

Конечно, впереди ещё много совместной работы, но наверное главное,о чём можно говорить с уверенностью – исчезают барьеры. Это и безвизовый режим, и растущие контакты между Восточной и Западной Европой, и контакты политиков, от настроя и решений которых зависит наше общее будущее. И очень важно, что появилась тенденция – строить его на основе взаимного уважения.

 
 
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​В столице Европы Брюсселе дипломатической работы не меньше, чем в Москве, особенно сейчас, когда очевидно, что отношения Беларуси и Европейского Союза переживают...
 
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