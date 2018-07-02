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В сборной России объяснили след от укола на руке Артема Дзюбы

03.07.2018 13:49 — Разное | Tut.by  
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В социальных сетях появились сообщения о том, что на руке нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании (1:1, 4:3 по пенальти) был заметен след от укола.

Британские СМИ подхватили историю. В частности, на сайте Caught Offside появилась статья под названием «Доказательство? Некоторые болельщики считают, что эта картинка подтверждает, что футболисты сборной России используют допинг на чемпионате мира».

Издание отмечает, что это может быть всего лишь след от укуса комара, но добавляет:

— Не секрет, что в России на самом высоком уровне есть коррупция в спорте, футбол — не исключение. Посмотрим, сможет ли кто-то раздобыть комментарий Дзюбы.

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал сообщения в соцсетях и в британских СМИ.

— Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы, — сказал Безуглов в интервью «Чемпионату».

 
 
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В социальных сетях появились сообщения о том, что на руке нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча 1/8 финала чемпионата мира был заметен след от...
 
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