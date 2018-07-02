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​Яркие торжества в честь Дня Независимости пройдут вечером по всей стране

03.07.2018 14:04 — Разное | ОНТ  
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Наиболее яркие торжества, по традиции, – вечером! По всей стране организаторы подготовили насыщенную программу.

В столице больше всего гостей ожидают у обелиска «Минск – город-герой». Здесь грандиозное шоу под названием «Беларусь – адзіная Радзіма» начнётся в 21 час. Те, у кого не получится посетить мероприятие, смогут посмотреть гала-концерт в эфире телеканала ОНТ в 22:30. А перед этим – в девять вечера – телеверсия военного парада и праздничного шествия, посвящённых Дню независимости.

Самым красочным событием – салютом – рекомендуем любоваться вживую. В столице он прогремит сразу в шести разных точках в 23 часа. За пять минут до салюта пройдёт уже традиционная акция «Споём гимн вместе!».

 
Теги: Минск
 
 
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Наиболее яркие торжества, по традиции, – вечером! По всей стране организаторы подготовили насыщенную программу.
 
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