​Яркие торжества в честь Дня Независимости пройдут вечером по всей стране

Наиболее яркие торжества, по традиции, – вечером! По всей стране организаторы подготовили насыщенную программу.

В столице больше всего гостей ожидают у обелиска «Минск – город-герой». Здесь грандиозное шоу под названием «Беларусь – адзіная Радзіма» начнётся в 21 час. Те, у кого не получится посетить мероприятие, смогут посмотреть гала-концерт в эфире телеканала ОНТ в 22:30. А перед этим – в девять вечера – телеверсия военного парада и праздничного шествия, посвящённых Дню независимости.

Самым красочным событием – салютом – рекомендуем любоваться вживую. В столице он прогремит сразу в шести разных точках в 23 часа. За пять минут до салюта пройдёт уже традиционная акция «Споём гимн вместе!».