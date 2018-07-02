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Лукашенко: Мирное небо должно быть надежно защищено

03.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Свобода и независимость: Беларусь отмечает главный государственный праздник. Дата историческая – она приурочена ко дню освобождения Минска от нацистских оккупантов 3 июля 1944 года. Традиционно по всей стране проходят масштабные гуляния, а в начале дня, как правило, военный парад. За торжествами следил корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Парад в этом году выдался ярким, несмотря на непогоду – в Минске с утра льет дождь. В празднике приняли участие четыре тысячи военнослужащих и более двухсот пятидесяти единиц боевой техники.

Парад начался с торжественного объезда расчетов. После чего президент, главнокомандующий вооруженными силами Беларуси Александр Лукашенко обратился с речью к участникам и гостям парада с центральной трибуны. Глава государства отметил напряженную обстановку в мире. Но подчеркнул, что Беларусь стремится проводить только миролюбивую политику, основанную на принципах диалога и равенства.

«Свою миролюбивую политику мы демонстрируем в отношениях со всеми странами. Укрепляем Союзное государство с братской Россией, расширяем сотрудничество с КНР, нашим стратегическим партнером. На принципах взаимного уважения осуществляем диалог со странами Запада. При этом наша историческая память свидетельствует: мирное небо и созидательный труд должны быть надежно защищены. Расслабляться нельзя. Поэтому мы принимаем самые решительные меры по укреплению военной безопасности», – подчеркнул Александр Лукашенко.

После речи президента и гимна парадные «коробки» маршем прошли по проспекту перед зрителями. По традиции, шествие открыли суворовцы. Затем прошла «коробка» курсантов Военной академии. Строем прошли и гости, в том числе отряд почетного караула армии КНР.

Страну-соседку Россию представили десантники. Украшением пешей колонны впервые стали девушки. Почти 200 представительниц сил спецопераций, Военной академии, ВВС и войск ПВО прошли по проспекту, сменив боевую форму на парадную юбку.

Что касается техники, то в авангарде прошел легендарный танк Т-34. За ним проехала современная бронетехника, артиллерийские и зенитные установки, ракетные комплексы. Не обошлось без новинок. Впервые на празднике представили роботизированный противотанковый ракетный комплекс «Богомол». Он на 60% состоит из белорусских комплектующих.

Дополнилась общая картина авиашоу, оно длилось семь минут. Открыли колонну вертолеты с флагштоками, а завершили – транспортные самолеты с дымовым шлейфом в цвет национального флага. Воздушные суда пилотировали лучшие летчики военной авиации. Скорость полета для самолетов составила 500 км/ч, вертолетов – 200 км/ч. Уже после состоялось выступление роты почетного караула. ЛАЙФ: Рота почетного караула

Финальная часть – театрализованное шествие. Тема масштабной постановки – малая родина. Впервые страна увидела настоящий парад населенных пунктов. На площадь вышли дети в майках с названиями всех городов и поселков страны. Также постановщики обыграли и тему флага: 3D-эффект развевающегося на ветру символа страны создали студенты и артисты. Всего в театрализованном шествии приняли участие около двух тысяч человек.

Таким был парад Независимости в этом году. Но на этом праздник не завершается. Гуляния охватят всю страну. Вечером в Минске и всех областных центрах будет дан праздничный салют. Он начнется в 23:00 и продлится десять минут.

На телеканале «МИР» 3 июля в 23.00 смотрите телеверсию парада и гала-концерт в честь Дню независимости Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Президент выступил на параде в честь Дня независимости, который отмечается 3 июля – в годовщину освобождения Минска от нацистских оккупантов.
 
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