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Лукашенко: Мирное небо должно быть надежно защищено
03.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Свобода и независимость: Беларусь отмечает главный государственный праздник. Дата историческая – она приурочена ко дню освобождения Минска от нацистских оккупантов 3 июля 1944 года. Традиционно по всей стране проходят масштабные гуляния, а в начале дня, как правило, военный парад. За торжествами следил корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
Парад в этом году выдался ярким, несмотря на непогоду – в Минске с утра льет дождь. В празднике приняли участие четыре тысячи военнослужащих и более двухсот пятидесяти единиц боевой техники.
Парад начался с
После речи президента и гимна парадные «коробки» маршем прошли по проспекту перед зрителями. По традиции, шествие открыли суворовцы. Затем прошла «коробка» курсантов Военной академии. Строем прошли и гости, в том числе отряд почетного караула армии КНР.
Страну-соседку Россию
Что касается техники, то в авангарде прошел легендарный танк Т-34. За ним проехала современная бронетехника, артиллерийские и зенитные установки, ракетные комплексы. Не обошлось без новинок. Впервые на празднике представили роботизированный противотанковый ракетный комплекс «Богомол». Он на 60% состоит из белорусских комплектующих.
Дополнилась общая картина авиашоу, оно длилось семь минут. Открыли колонну вертолеты с флагштоками, а завершили – транспортные самолеты с дымовым шлейфом в цвет национального флага. Воздушные суда пилотировали лучшие летчики военной авиации. Скорость полета для самолетов составила 500 км/ч, вертолетов – 200 км/ч. Уже после состоялось выступление роты почетного караула. ЛАЙФ: Рота почетного караула
Финальная часть – театрализованное шествие. Тема масштабной постановки – малая родина. Впервые страна увидела настоящий парад населенных пунктов. На площадь вышли дети в майках с названиями всех городов и поселков страны. Также постановщики обыграли и тему флага: 3D-эффект развевающегося на ветру символа страны создали студенты и артисты. Всего в театрализованном шествии приняли участие около двух тысяч человек.
Таким был парад Независимости в этом году. Но на этом праздник не завершается. Гуляния охватят всю страну. Вечером в Минске и всех областных центрах будет дан праздничный салют. Он начнется в 23:00 и продлится десять минут.
На телеканале «МИР» 3 июля в 23.00 смотрите телеверсию парада и гала-концерт в честь Дню независимости Беларуси.
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Президент выступил на параде в честь Дня независимости, который отмечается 3 июля – в годовщину освобождения Минска от нацистских оккупантов.
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