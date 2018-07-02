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В России подсчитали срок жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста

03.07.2018 14:01 — Разное | Tut.by  
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Эксперты «Высшей школы экономики» (ВШЭ) оценили продолжительность жизни на пенсии в России после повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Результаты исследования содержатся в докладе «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».

Ожидается, что продолжительность жизни на пенсии к 2028 году составит 14,5 года для мужчин и примерно 23 года для женщин. Авторы доклада, которые ссылаются на прогнозы Росстата, при этом называют эти оценки «несколько заниженными» и оговариваются, что это минимальная граница.

В настоящее время срок жизни на пенсии в России составляет около 16 лет для мужчин (при действующем пенсионном возрасте 60 лет) и почти 26 лет для женщин (при пенсионном возрасте 55 лет).

Авторы доклада подчеркивают, что «в подавляющем большинстве стран пенсионный возраст не зависит от продолжительности жизни», а в прошлом пенсионный возраст в развитых государствах был даже выше средней продолжительности жизни.

В конце июня Институт демографии ВШЭ на основе данных базы Human Mortality Database и прогнозов Росстата сообщал, что около 17,4 процента мужчин и 6,5 процентов женщин могут не дожить до пенсионного возраста в течение предложенного правительством переходного периода.

Согласно планам правительства России, пенсионный возраст для мужчин будут постепенно поднимать до 2028 года, для женщин — до 2034. Начало реформы намечено на 2019 год.

 
 
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Ожидается, что продолжительность жизни на пенсии к 2028 году составит 14,5 года для мужчин и примерно 23 года для женщин.
 
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